Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes fin de semanaTurismo en Santa GertrudisUGT IbizaCrisis del hielo en Ibiza
instagramlinkedin

'Malas Lenguas'

El presidente de RTVE rompe su silencio tras la espantada de Marta Gómez Montero en el programa de Cintora: "No bastan las disculpas en privado"

José Pablo López mueve ficha tras el tenso abandono en directo en 'Malas Lenguas Noche' y arropa públicamente a la periodista: "RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz será valorada".

El presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Pablo López Sánchez, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado.

El presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Pablo López Sánchez, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado. / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Madrid

El histórico y tenso estallido vivido este sábado en el plató de 'Malas Lenguas Noche' sigue trayendo cola y ha provocado una reacción al más alto nivel en la corporación pública. Tras el sonado abandono de la periodista Marta Gómez Montero, que dejó el programa entre lágrimas acusando a Jesús Cintora de "humillarla", el mismísimo presidente de RTVE, José Pablo López, ha querido intervenir de manera tajante y pública.

El máximo responsable de Radio Televisión Española ha utilizado sus redes sociales para lanzar un rotundo mensaje de apoyo a la colaboradora, desmarcándose de una tibia disculpa inicial y elevando el tono institucional en defensa de la profesionalidad de Gómez Montero.

José Pablo López ha sido muy claro en su pronunciamiento, apelando directamente a la relación profesional y de afecto que le une a la tertuliana. "Querida @martagmontero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites", ha arrancado el presidente en su perfil de la red social X.

El directivo no ha escatimado en elogios hacia la periodista, que este sábado decidió plantarse en pleno directo tras asegurar que "ya no aguantaba más" por dignidad personal y familiar. "Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona", continuaba el mensaje de López, para rematar con una declaración de intenciones que asegura el futuro de la comunicadora en la cadena: "RTVE seguirá siendo un espacio donde tu voz y tu talento serán valorados".

Un terremoto que obligó a reaccionar a Jesús Cintora

Este movimiento del presidente de RTVE llega apenas unas horas después de que el propio conductor del espacio, Jesús Cintora, se viera obligado a recular. Aunque su primera reacción en plató tras la marcha de Marta fue un frío "Ella sabrá", el aluvión de críticas y el revuelo mediático le hicieron emitir un comunicado de disculpa a la mañana siguiente.

Noticias relacionadas

Cintora aseguró haberle pedido perdón de manera privada por "el mal rato", definiéndola como una "buena periodista y compañera" y recordándole que las puertas del programa siguen abiertas. Sin embargo, el contundente tuit de José Pablo López deja claro que para la cúpula de RTVE la gestión del incidente requería un amparo público mucho más firme e institucional hacia la trabajadora.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
  2. El pirata de Porroig se enfrenta una multa de 4.500 euros por rajar una embarcación en Formentera
  3. Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
  4. Recuperan un botín valorado en 500.000 euros: dos detenidos por un robo con fuerza en una vivienda de Sant Josep
  5. La siesta de Lila Moss en el techo de una caseta varadero en Ibiza
  6. La mejor playa de Ibiza es secreta, está al norte o “no se dice”
  7. Un paciente patea y escupe a una médica y una enfermera de un centro de salud de Ibiza
  8. Macrofiesta en la Marina de Ibiza: vecinos alertan de ruido 'insoportable' y 'privatización del espacio público' al impedir el paso de la gente

Al menos 27 muertos en un gran incendio en un pub de Bangkok

Al menos 27 muertos en un gran incendio en un pub de Bangkok

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 12 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 12 de julio de 2026

Muere una de las mujeres hospitalizadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) y se elevan a 13 los fallecidos

Muere una de las mujeres hospitalizadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) y se elevan a 13 los fallecidos

Bélgica apunta a tres posibles víctimas belgas entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

Bélgica apunta a tres posibles víctimas belgas entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

De las nubes de Bilbao al azul de Ibiza en 70 segundos: el vídeo de Gorka con K que muestra el espectacular contraste desde el aire

De las nubes de Bilbao al azul de Ibiza en 70 segundos: el vídeo de Gorka con K que muestra el espectacular contraste desde el aire

Bañistas reaccionan a las multas de 750 euros por comprar a vendedores ambulantes en Ibiza: "¿De verdad?"

Bañistas reaccionan a las multas de 750 euros por comprar a vendedores ambulantes en Ibiza: "¿De verdad?"

Galería: vendedores ambulantes en la playa de ses Salines

Galería: vendedores ambulantes en la playa de ses Salines
Tracking Pixel Contents