Después de 12 años
Jacob Petrus despide al equipo histórico de 'Aquí la Tierra' tras su drástica reestructuración: "Hicieron grande a este programa"
El presentador dice adiós en directo a los reporteros que abandonan el programa debido a la internalización de RTVE: "Gracias por vuestro talento y generosidad"
Kevin Rodríguez
'Aquí la Tierra' ha cerrado una de sus emisiones más amargas. El magacín divulgativo de La 1 puso fin este martes, 30 de junio, a una era de 12 años de éxito ininterrumpido. Lo hizo con una emotiva despedida por parte de su presentador, Jacob Petrus, dedicada a todos los reporteros y rostros de la pantalla que se ven obligados a dejar el programa debido a la internalización de la producción impuesta por RTVE.
A pesar de haber cerrado la mejor temporada de su historia, el compromiso del presidente de RTVE, José Pablo López, de producir el formato con medios propios ha provocado un auténtico terremoto interno. Jacob Petrus, que sí continuará al frente del espacio de lunes a viernes, aprovechó los últimos minutos del programa para rendir un sentido homenaje a sus compañeros salientes.
"Ha llegado el momento de despedirnos y lo vamos a hacer mirando al cielo y a la luna de fresa que pudimos disfrutar ayer. Unas imágenes perfectas para agradecer a las maravillosas lunáticas y lunáticos que durante 12 años han hecho grande este programa y que hoy ceden el relevo a los nuevos compañeros de la casa, en esta nueva etapa. Gracias a todos por vuestro talento y vuestra generosidad. De todo corazón, desde 'Aquí la Tierra'".
Las redes sociales del programa también se inundaron de nostalgia para despedir a los profesionales que se marchan: "Nos despedimos mirando la luna de fresa (...). Así agradecemos a los lunáticos y lunáticas que durante 12 años hicieron grande este programa y que hoy pasan el relevo a los nuevos compañeros. Talento, generosidad y cariño".
A partir de este miércoles, 1 de julio, el programa pasa a manos de profesionales fijos de la corporación pública, lo que ha supuesto también el adiós de los presentadores del fin de semana, Quico Taronjí e Isabel Moreno. Su relevo lo tomará Marc Santandreu, quien no ha ocultado la cara amarga de este proceso de internalización.
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Fuente: El Periódico
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