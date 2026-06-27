María José Campanario, sorpresa del pulsador en 'Tu cara me suena', concursará junto a Jesulín de Ubrique en la próxima gala

El pulsador de 'Tu cara me suena' ha vuelto a hacer de las suyas y ha dejado a todos con la boca abierta al revelar una de sus casillas más temidas y deseadas: "Trae un amigo". En esta ocasión, la suerte (o el destino televisivo) ha recaído sobre Jesulín de Ubrique, quien no ha dudado ni un segundo en tirar de agenda familiar para afrontar su próximo gran reto.

El torero ha sorprendido al anunciar que la semana que viene traerá al programa a su pareja, María José Campanario. Ambos se subirán juntos al clonador para meterse en la piel de uno de los dúos más icónicos de la música española: Amistades Peligrosas. Sin duda, un auténtico bombazo que promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la edición.

Pero la noche no solo estará marcada por el debut de Campanario. El pulsador ha dejado un regendado de imitaciones de lo más variado y exigente para el resto de los concursantes:

-Sole Giménez: También ha sido bendecida con la casilla de acompañante y tendrá que buscar a un aliado para recrear el elegantísimo dueto de Lady Gaga y Tony Bennett.

-Aníbal Gómez: Cambiará radicalmente de registro para derrochar sensualidad convertida en la mítica Samantha Fox.

-Paula Koops: Viajará directo a las raíces del country transformándose en la icónica Dolly Parton.

-María Parrado: Se enfrenta a uno de los grandes retos vocales de la edición al tener que meterse en la piel de la mismísima Céline Dion.

Noticias relacionadas

El resto del cartel de la próxima gala lo completan J Kbello, que lo dará todo como el vocalista de Imagine Dragons; Cristina Castaño, que sacará su lado más pop reconvertida en Dua Lipa; Leonor Lavado, que pondrá la garra nacional emulando a Luz Casal; y Martín Savi, que buscará enamorar al jurado transformado en 'El Sol de México', Luis Miguel.