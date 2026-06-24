Malú confiesa con Henar Álvarez la gran dificultad que la ha acompañado durante su carrera: "He tardado 28 años en creer en mí"

Malú ha visitado el plató de 'Al cielo con ella', el programa conducido por Henar Álvarez, para echar la vista atrás y hacer balance de una trayectoria impecable que ya roza las tres décadas. Sin embargo, detrás de los millones de discos vendidos y los escenarios llenos, la artista ha desvelado la cara más amarga de empezar en la música siendo solo una adolescente: un durísimo síndrome del impostor.

"Yo empecé con 15 años. De muy pequeñita cantaba, pero en mi casa era algo normal; todos somos artistas", explicaba Malú al recordar sus raíces como sobrina del maestro Paco de Lucía. Entre risas, la cantante ha reconocido que en su hogar lo raro hubiera sido dedicarse a otra cosa: “Me hubieran apoyado si hubiera elegido ser abogada, pero como que no hubiera encajado”.

Henar Álvarez no ha ocultado su faceta como fan de la artista desde que revolucionara el pop español con su primer álbum. Un debut idílico de cara a la galería, pero que supuso un tsunami emocional para la invitada: “Un productor amigo de mis padres dijo que por qué no cantaba algo. Grabé, salió y vendí un millón de copias”, recordaba Malú.

Fue precisamente tras ese éxito arrollador cuando aparecieron los miedos y la peor enemiga de la cantante se convirtió en ella misma. Cuando le comunicaron que tenía que salir de gira por España, el pánico se apoderó de ella:"Yo le decía a mi madre: 'No sé cantar, yo he mentido porque no quería ir al colegio, no puedo hacer una gira'".

La intérprete de éxitos como 'Blanco y negro' ha confesado abiertamente que gestionar esa presión ha sido su mayor batalla profesional. “Creo que para mí lo más difícil ha sido aguantarme a mí misma, quererme a mí misma, creer en mí. Eso sí que ha sido mucho tiempo y trabajo. Han sido 28 años para llegar hasta aquí”, ha admitido con total honestidad.

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Una autoexigencia y un nivel de estrés por superarse que, según la propia Malú, le viene de cuna debido a la mentalidad de su célebre familia: “En mi casa nunca se ha dicho 'qué bien'; se dice si está mal. Si está bien, se da por hecho”, ha zanjado.