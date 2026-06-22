Ana Mena y Óscar Casas rompen de manera inesperada su relación tras dos años juntos

Giro inesperado en el panorama celebrity. Una de las parejas más queridas, atractivas y mediáticas del momento ha decidido poner punto y final a su historia de amor. Ana Mena y Óscar Casas han roto su relación sentimental tras cerca de dos años de noviazgo, una noticia que ha caído como un auténtico jarro de agua fría entre sus miles de seguidores.

La exclusiva de la separación fue adelantada por el periodista Javi Hoyos y YOTELE ha podido verificarla posteriormente. Según fuentes del entorno cercano de la ya expareja, la ruptura se ha producido de manera totalmente amistosa, de mutuo acuerdo y sin que existan terceras personas de por medio.

A pesar de que el amor parecía consolidado, la realidad detrás de las cámaras era muy distinta. El factor clave que ha dinamitado el noviazgo ha sido el desgaste provocado por sus exigentes agendas de trabajo, que en los últimos meses apenas les dejaba tiempo para coincidir.

Ambos se encuentran en un momento profesional inmejorable pero frenético. Por un lado, Ana Mena vive una de las etapas más exitosas de su carrera musical y se encuentra totalmente volcada en su gira de verano 2026, ‘Summer affair tour’. Por su parte, Óscar Casas ha estado inmerso en el rodaje de ‘A puño descubierto’, el segundo largometraje en el que trabaja bajo las órdenes de su hermano Mario Casas y que llegará a los cines en 2027.

Un romance de casi dos años

La historia de amor entre la cantante y el intérprete comenzó a gestarse en 2024. El programa de Telecinco 'Fiesta' fue el encargado de destapar el romance al emitir unas imágenes de ambos besándose apasionadamente.

El chispazo y la química surgieron durante el rodaje de ‘Ídolos’, la película que protagonizan juntos y que se estrenó el pasado mes de abril. Lo que empezó como una excelente relación profesional en el set terminó convirtiéndose en un noviazgo que, aunque siempre intentaron mantener alejado de la sobreexposición mediática, compartían con total naturalidad.

Noticias relacionadas

A pesar de tomar caminos separados, el entorno de los jóvenes asegura que sigue existiendo un profundo cariño y admiración mutua, guardando un gran recuerdo de los dos años que han caminado juntos.