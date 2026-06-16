'MasterChef', finalistas y expulsado ayer: La prueba de exteriores condena a uno de los concursantes a la expulsión

La última edición de 'MasterChef' entra en su recta final y la tensión se respira en las cocinas de RTVE. Tras una intensa semifinal, el concurso de La 1 ya tiene a sus cuatro finalistas oficiales. La expulsión de Pepe este pasado lunes ha despejado el camino, desvelando por fin la identidad de los aspirantes que se verán las caras en el duelo definitivo.

Chambo, Carlota, Annie y Camilla son los elegidos para intentar sumarse a la prestigiosa lista de ganadores del formato. Aunque en una final de 'MasterChef' nunca hay nada escrito y las sorpresas están a la orden del día, las apuestas ya están sobre la mesa y hay un nombre que resuena con fuerza como el gran favorito para alzarse con el trofeo.

A pesar de haber vivido una noche complicada, Chambo cuenta con el apoyo unánime de sus excompañeros. El propio Pepe, último expulsado de la edición, no dudó en señalarlo antes de colgar el delantal: “Creo y me gustaría que ganase Chambo. Me llevo muy bien con todos pero si tiene que ganar alguien, tiene que ganar él”. Una opinión compartida por gran parte de los concursantes que han ido abandonando el programa a lo largo de estas semanas.

La noche arrancó con el listón por las nubes en un reto donde debían seguir el ritmo de un reputado chef danés. Annie y Camilla se convirtieron en las absolutas protagonistas de la primera prueba. Mientras que Annie logró replicar con éxito un plato de una complejidad extrema, Camilla se ganó la ovación del jurado gracias al perfecto equilibrio de sabores de su propuesta. Su pase a la final fue indiscutible y directo.

La cruz de la moneda llegó en la prueba de exteriores. Con solo dos plazas libres para tres aspirantes (Chambo, Carlota y Pepe), los errores se pagaron muy caros. La falta de coordinación entre Chambo y Pepe les pasó factura, condenándolos a vestir el temido delantal negro en la prueba de eliminación.

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Finalmente, Pepe se quedó a las puertas de la gloria, dejando vía libre a un cuarteto de finalistas de un altísimo nivel. El cheque del premio y el trofeo buscan dueño, y aunque todo puede pasar en el cocinado final, todas las miradas están puestas en el mismo aspirante: ¿conseguirá Chambo cumplir los pronósticos?