La secuela de 'Peaky Blinders' sigue sumando estrellas: de 'Stranger things' a 'Juego de tronos'

El pasado mes de marzo, Netflix puso fin a la historia del temido Tommy Shelby (Cillian Murphy) con el estreno de 'El hombre inmortal', la película que cerraba la trama del protagonista de 'Peaky Blinders'. Sin embargo, la serie de los mafiosos de Birmingham creada por Steven Knight continuará con una secuela que sigue sumando estrellas: tendrá actores de ficciones tan populares como 'Stranger things' y 'Juego de tronos'.

El reparto estará encabezado por Jamie Bell, el niño de 'Billy Elliott' que ahora ha sorprendido con su papel en la serie de HBO Max 'Half man', creada por el artífice de la desasosegante 'Mi reno de peluche', Richard Gadd. También contará con Charlie Heaton, que dio vida a uno de los protagonistas de 'Stranger things', el tímido Jonathan.

Los nuevos hermanos Shelby

El primero se meterá en la piel del hijo ilegítimo de Tommy Shelby, Duke, papel que en 'El hombre inmortal' estuvo interpretado por Barry Keoghan. El segundo será también otro de los hijos del patriarca del clan, Charles, con lo que queda en el aire quién cogerá el relevo de su padre tras el trágico desenlace de la película que ponía punto y final a su trama.

"Charles lleva ahora una vida normal y hace años que no ve a su medio hermano Duke. Ha cortado por lo sano con la banda de los Peaky Blinders y con el estilo de vida hedonista de los Shelby. Pero, ¿se puede escapar alguna vez de los lazos de sangre?", lanzó la cadena británica BBC para presentar el personaje.

En Netflix también dejaron en el aire quién tomaría el control de la banda al anunciar los fichajes de la secuela: "¿Un nuevo rey para Birmingham? Charlie Heaton será Charles Shelby en la nueva serie de 'Peaky Blinders'", lanzaron.

Los otros actores que formarán parte de la peligrosa banda son Samuel Bottomley, en el papel de Eliot; Arturo Muselli, como Ángelo; Eugene Collins, como Frank, y Luce Shorthouse, como Kezia Lee. Mientras, Ned Dennehy y Pack Lee retomarán sus personajes en la serie original, como Charlie Strong y Johnny Dogs, respectivamente, dos de los mejores aliados de Tommy Shelby a lo largo de las seis temporadas de 'Peaky Blinders' y su película.

Varys en 'Juego de tronos'

Pero la continuación de 'Peaky Blinders' sigue sumando nombres a su reparto. Netflix ha confirmado varios nuevos fichajes, incluido una de las estrellas de 'Juego de tronos': Conleth Hill. En las ocho temporadas de la serie basada en las novelas de R. R. Martin, el actor encarnó al siempre intrigante Lord Varys.

Aquí se meterá en la piel de Clemmy Keeler, el líder de una banda rival en la convulsa Birmingham. Cal O'Driscoll será su hijo, Aidan Keeler, y Daniel Monks tendrá el papel del inspector Bell. Otros de los fichajes confirmados son los de Naomie Harris y Christina Hendricks ('Mad Men').

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Estreno en 2027

La previsión es que la secuela de 'Peaky Blinders', que estará ambientada una década después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se estrene en Netflix a principios de 2027. Actualmente se está rodando en Birmingham y sus alrededores, al contrario que la serie original, que casi no pisó la ciudad británica a pesar de ambiertarse allí.