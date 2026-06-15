Pablo Motos, testigo de la pelea en la Casa Blanca que dejó a Illia Topuria en el hospital tras el aluvión de golpes de Justin Gaethje

Lo que prometía ser una noche de gloria histórica en Washington se ha transformado en una auténtica pesadilla médica. Ilia Topuria ha tenido que ser ingresado de urgencia en el hospital tras sufrir una durísima derrota frente a Justin Gaethje, en un asalto de golpes brutal que ha dejado el rostro del luchador hispanogeorgiano completamente desfigurado.

Un durísimo varapalo que se vivió en un escenario inédito —las inmediaciones de la mismísima Casa Blanca— y que contó con un testigo de excepción: Pablo Motos.

El presentador de 'El Hormiguero', que mantiene una estrecha y conocida relación de amistad con 'El Matador', no dudó en cruzar el charco para convertirse en el amuleto del luchador. A través de su cuenta oficial de Instagram, Motos compartió un total de tres publicaciones con las que hizo partícipes a sus seguidores de la exclusiva trastienda del evento en la capital estadounidense.

El pesaje oficial: El día previo a la batalla, el de Requena subió un post en pleno Ceremonial Weigh-ins, mostrándose uña y carne junto a Topuria en el momento de máxima tensión antes de la báscula.

Poco después, revolucionó las redes con un impactante vídeo en el que se le veía compartiendo mantel y confidencias no solo con Topuria, sino también con la leyenda del boxeo Oleksandr Usyk, conocido como 'The Cat'.

La última hora previa al drama: Horas antes de que comenzaran las hostilidades, Motos publicó una última fotografía junto a Ilia en un restaurante de Washington con un mensaje de optimismo ciego: "Contando ya los minutos para la pelea... confianza al cien por cien en el resultado".

Lamentablemente, la "confianza al cien por cien" se desmoronó sobre la lona. Justin Gaethje impuso un ritmo salvaje desde el primer tañido de campana, castigando la defensa del hispanogeorgiano con una contundencia inaudita.

Noticias relacionadas

El aluvión de golpes de Gaethje fue tan implacable que, nada más decretarse el final del combate, las asistencias médicas tuvieron que intervenir de inmediato. Ante la gravedad de los traumatismos faciales, Topuria fue trasladado directamente desde el recinto de la Casa Blanca hasta el hospital para someterse a pruebas de urgencia. Un desenlace demoledor para el luchador y para un Pablo Motos que vivió en primera persona la cara más amarga de la UFC.