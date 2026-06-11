José Luis Sastre dirigirá ‘Hora 25’ tras la salida de Àngels Barceló y el salto de Aimar Bretos a ‘Hoy por Hoy’

El periodista valenciano José Luis Sastre dirigirá Hora 25 a partir del próximo 31 de agosto, cuando arranque oficialmente la nueva temporada de la Cadena SER. El comunicador de Alberic tomará el testigo de Aimar Bretos al frente del histórico informativo nocturno de la emisora, dentro de una profunda reorganización de la parrilla que llega marcada por la despedida de Àngels Barceló tras 21 años en la cadena.

Sastre asumirá la dirección y presentación de Hora 25 después de haber sido durante años una de las voces más reconocibles de Hoy por Hoy y mano derecha de Àngels Barceló en el matinal de la SER. El periodista valenciano ha desarrollado buena parte de su trayectoria en la radio del grupo Prisa, donde ha ejercido como redactor, editor, corresponsal político, analista y presentador. Antes de su salto a la radio nacional, fue también redactor de Levante-EMV, una etapa inicial de su carrera vinculada a la Comunitat Valenciana.

El nuevo Hora 25 comenzará cada noche con un primer tramo informativo, de 20.00 a 20.30 horas, que estará presentado por Esther Bazán. A partir de ahí, Sastre se pondrá al frente del programa, que afronta una nueva etapa tras la salida de Bretos, quien asumirá la dirección y presentación de Hoy por Hoy en la temporada 2026-2027.

Plural e independiente

En sus primeras palabras tras el anuncio, José Luis Sastre ha señalado que el nuevo programa se centrará en “lo que sabe hacer la SER y la fuerza de su redacción y emisoras: un periodismo plural, independiente y necesario”. Con ese planteamiento, el periodista valenciano queda al frente de una de las franjas clave de la radio informativa, dedicada al análisis de la actualidad política, social y económica del día.

Por su parte, Esther Bazán ha afirmado que afronta su nuevo papel con una gran “responsabilidad”, especialmente por la importancia del arranque informativo de las ocho de la tarde. Según ha explicado, a partir de esa hora “el oyente tiene que elegir de forma consciente que quiere enterarse de todo lo que ha pasado a lo largo del día”.

El movimiento llega el mismo día en que Àngels Barceló ha cerrado una de las etapas más importantes de su carrera profesional. La periodista ha anunciado por sorpresa su despedida de la Cadena SER tras 21 años en la emisora y ha convertido el que parecía un programa más de Hoy por Hoy en su última emisión al frente del matinal.

"Pasamos página"

Barceló se ha despedido de los oyentes con una metáfora sobre el final de etapa: “Pasamos página, lo dejo aquí; yo soy la página de la izquierda, toca completar la de la derecha”, ha señalado antes de agradecer el apoyo recibido durante estas dos décadas. También ha tenido palabras para sus equipos, sus colaboradores y la redacción de la cadena: “Solo puedo decir gracias”.

La salida de Barceló se produce antes del inicio de la nueva temporada radiofónica. La SER ya había anunciado que Aimar Bretos, hasta ahora responsable de Hora 25, asumirá Hoy por Hoy a partir del 31 de agosto. Barceló dirigía el programa desde septiembre de 2019 y lo deja como líder de las mañanas radiofónicas.

La periodista llegó a la SER en 2005 para hacerse cargo de A vivir que son dos días. Después pasó por Hora 25 y, años más tarde, asumió Hoy por Hoy. Antes de su etapa radiofónica en Prisa había trabajado en Catalunya Ràdio, TV3, Telecinco y Cuatro, donde también condujo espacios vinculados a la información y al deporte.

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A lo largo de su trayectoria, Barceló ha recibido reconocimientos como dos premios Ondas, el Iris a mejor comunicadora de programas informativos, la Antena de Oro, el Micrófono de Oro y la Creu de Sant Jordi. Su despedida pone fin a una relación profesional de más de dos décadas con la SER y abre una nueva etapa en las mañanas de la radio española.