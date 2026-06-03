Mercedes Milá desvela lo que cobraba por la última edición de ‘Gran Hermano’ y el "idilio" que tuvo con un concursante
La presentadora habló en ‘¡Menudo cuadro!’ de su etapa en Telecinco, de Pedro Sánchez, de Miguel Ángel Revilla y de la salida de Àngels Barceló de la SER
Carlos Merenciano
Mercedes Milá no esquivó las preguntas más incómodas en su visita a ‘¡Menudo cuadro!’. La presentadora acudió al podcast de RTVE Play y terminó dejando varios titulares sobre televisión, política, radio y su etapa más recordada en Telecinco.
Uno de los momentos más llamativos llegó al hablar de dinero. Milá reconoció que sus mayores ingresos llegaron durante sus últimos años al frente de ‘Gran Hermano’, formato que presentó durante más de una década. “Al final de ‘Gran Hermano’, yo estaba ganando unos 60.000 euros por programa”, desveló ante Carlota Corredera, David Andújar y David Insua. La periodista defendió esa cifra al recordar el rendimiento del reality para Telecinco: “Yo generaba muchísimo más de lo que cobraba”.
La conversación también recuperó una de las anécdotas personales más comentadas de su etapa en el concurso. Milá negó haberse enamorado de un entrevistado, pero sí admitió que tuvo una conexión especial con Matías, concursante argentino de ‘GH 4’. “Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de ‘GH’ que me gustó mucho y nos seguimos escribiendo”, contó, antes de añadir que fue él quien “frenó los caballos”.
Fuera del terreno televisivo, la presentadora volvió a mostrar su interés por entrevistar a Pedro Sánchez. Milá aseguró que le gustaría sentarse frente al presidente del Gobierno y defendió su resistencia política frente a la presión de la derecha: “No conozco un caso de político en acción que haya sido resistente y resiliente a todo el mecanismo de la derecha con la intención de destrozarlo”.
Su nuevo programa en La 2 también apareció durante la charla. Milá adelantó parte de la entrega dedicada a Miguel Ángel Revilla y aseguró que lo más sorprendente será escuchar al expresidente cántabro hablar de Juan Carlos I. “No sabes cómo habla del rey emérito, te vas a quedar congelada”, avisó a Corredera, antes de expresar su deseo de que el propio emérito vea esa conversación. Además, reconoce que entrevistaría al rey emérito, aunque solo si no tuviera ningun clase de veto.
La periodista cerró su paso por el podcast abordando el terremoto en la Cadena SER tras la salida de Àngels Barceló. Milá explicó que quiere hablar con la comunicadora para conocer qué ha ocurrido realmente y defendió a Fran Llorente después de que algunas informaciones lo hayan relacionado con esa decisión: “No me puedo creer que el Fran Llorente que yo conozco haya tenido que ver con la decisión de sacarla de la SER”.
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