Joaquín Prat, contra los políticos por el incendio de Murcia: "Da igual quién gobierne, nadie toma medidas"

El plató de 'El tiempo justo' ha vivido un momento de gran tensión e indignación este miércoles. El programa de actualidad de Telecinco ha conectado en directo con el entorno de Los Garres y Lagues (Murcia), donde los bomberos continúan trabajando a contrarreloj para extinguir un aparatoso incendio que ha mantenido en vilo a toda la zona.

El espacio conducido por Joaquín Prat ha recogido el sobrecogedor testimonio de Bárbara y Raquel, dos de las vecinas más afectadas por las llamas, quienes por unos momentos revivieron el terror de pensar que lo perdían absolutamente todo.

Bárbara ha relatado ante las cámaras del programa el miedo que sintió al ver, de buenas a primeras, cómo el fuego cercaba su vivienda: "Decidí bajar corriendo al sótano a recoger el coche para salir de allí lo más rápido posible", explicaba visiblemente afectada.

Por su parte, Raquel compartía con los espectadores el dolor y la impotencia de ver su "sueño" en peligro. "Pensé que todos los ahorros que había invertido se iban por el desagüe", confesaba. Por suerte, y gracias a la rápida intervención de los servicios de extinción, los efectivos lograron controlar el fuego antes de que devorara el interior de las casas, aunque las llamas sí han destrozado por completo el jardín de una de las viviendas.

Tras escuchar el duro relato de las afectadas, Joaquín Prat no ha podido contener la indignación y ha lanzado un durísimo alegato contra la gestión política de los incendios forestales en nuestro país.

"Es la historia que se repite todos los años. Me da igual el signo político, quien gobierne en cada comunidad, aquí nadie toma las medidas necesarias", ha arrancado diciendo el periodista, visiblemente molesto con la falta de prevención.

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Para zanjar el tema, el presentador de Mediaset ha denunciado públicamente el abandono que sufren los montes y los equipos de emergencias: "Se nos llena la boca de ecología y resulta que cuando no te dejan limpiar el monte, no hay dinero para las brigadas de incendios o se recorta presupuesto de aquellos destinados a luchar contra el incendio", ha sentenciado con rotundidad.