Viajes vespertinos
Ion Aramendi reemplaza a Joaquín Prat en las tardes de verano de Telecinco con ‘El verano se mueve’
El presentador se pondrá al frente del nuevo magazine viajero que sustituirá a ‘El tiempo justo’ durante la temporada estival
Carlos Merenciano
Telecinco ya tiene sustituto para ‘El tiempo justo’ este verano. La cadena prepara ‘El verano se mueve’, un nuevo programa de entretenimiento con Ion Aramendi al frente que ocupará las tardes de la cadena durante la temporada estival. El formato estará producido por Mediaset España en colaboración con Unicorn Content.
La llegada de este nuevo espacio supone también un relevo temporal en la franja que actualmente ocupa Joaquín Prat, y que tendrá que abandonar el canal muy pronto debido a su próxima baja por paternidad. ‘El tiempo justo’ descansará durante el verano y dejará paso a una propuesta más viajera, pensada para recorrer distintos puntos de España y conectar con el ambiente propio de esos meses.
Una de las principales señas de identidad de ‘El verano se mueve’ será su apuesta por salir del plató. Cada semana, una de sus entregas se emitirá desde un lugar diferente de la geografía española, hasta donde se desplazarán Ion Aramendi y su equipo de colaboradores.
El programa buscará combinar actualidad, entretenimiento, conexiones en directo y contenidos ligados al verano. Con este movimiento, Telecinco refuerza su apuesta por los magazines de tarde, pero adapta el tono de la franja a una época marcada por las vacaciones, las fiestas populares y los desplazamientos por todo el país.
Ion Aramendi suma así un nuevo proyecto en Mediaset, donde se ha consolidado como uno de los rostros más versátiles de la cadena. Tras ponerse al frente de distintos formatos de entretenimiento y realities, el presentador asumirá ahora el reto de conducir una tarde diaria con espíritu itinerante y vocación familiar.
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