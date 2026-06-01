Cambio puntual
Lolita Flores se ausenta temporalmente de 'Tu cara me suena' y Antena 3 ya tiene sustituta para el jurado
Pastora Soler ocupará temporalmente su silla en la octava gala de la temporada 13, después de haber participado varias veces como invitada en el formato
Carlos Merenciano
'Tu cara me suena' afrontará su próxima gala con un cambio en la mesa del jurado. Lolita Floresno estará presente en la octava entrega de la temporada 13 del concurso de Antena 3, por lo que el programa ha tenido que buscar una sustituta temporal para ocupar su silla.
La elegida será Pastora Soler. La cantante se incorporará de forma puntual al jurado del formato producido por Gestmusic, en una gala en la que compartirá mesa con el resto de valoradores habituales del programa. Será la primera vez que la artista ejerza este papel dentro de ‘Tu cara me suena’.
Su fichaje temporal llega después de varias visitas previas al concurso. Pastora Soler ya había acudido en tres ocasiones como invitada al programa, en la segunda, novena y undécma temporada, por lo que conoce de cerca la dinámica del formato y el trabajo de los concursantes sobre el escenario.
La ausencia de Lolita se limitará, en principio, a esta gala. La artista, que es una de las caras históricas del jurado de ‘Tu cara me suena’, ya se ha ausentado en diversas ocasiones del espacio, generalmente por compromisos con sus obras de teatro. Por ello, y como ha venido ocurriendo en ocasiones anteriores, su baja obliga al programa a realizar un relevo puntual.
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