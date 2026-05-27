'Prime time'
RTVE amplía su cartera de concursos tras el éxito de 'The Floor' con un nuevo formato junto a la productora de 'Mask Singer' y 'Got Talent'
La corporación pública abre el 'casting' de este gran formato de entretenimiento que mezclará conocimiento, velocidad y estrategia en una espectacular puesta en escena.
Redacción Yotele
La televisión pública sigue ampliando su cartera de concursos tras el éxito de 'The Floor' en La 1 y de 'Cifras y letras' y 'Trivial Pursuit' en La 2. La primera de la cadenas ya prepara 'El túnel: avanza y gana', un nuevo concurso original de prime time que mezclará conocimiento, estrategia, velocidad y una dosis de máxima emoción en un espectacular plató nunca visto hasta ahora en nuestra pantalla.
El proyecto, producido en colaboración con Fremantle España, arrancará con un amplio grupo de participantes dispuestos a "entrar en el túnel" y avanzar a base de astucia. Su mecánica obligará a los concursantes a contestar correctamente a diferentes preguntas para llegar hasta el final antes que su oponente y lograr mantenerse en la competición.
Semana tras semana, los concursantes se enfrentarán cara a cara en intensos duelos eliminatorios cargados de tensión. El gran objetivo de los participantes será avanzar, resistir y conseguir una plaza para la gran final, donde lucharán por un bote de hasta 150.000 euros.
Con una puesta en escena impactante, 'El túnel: Avanza y gana' transformará cada duelo en una auténtica batalla de nervios. Los concursantes no solo deberán demostrar lo que saben, sino que el factor psicológico será crucial: tendrán que decidir cómo jugar, cuándo arriesgar y contra quién enfrentarse en cada momento de la noche.
Casting abierto
Coincidiendo con el anuncio del formato, RTVE ya ha abierto de forma oficial el proceso de selección de concursantes. La productora busca perfiles con ganas de jugar, arriesgar y demostrar su personalidad ante las cámaras.
La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años que tengan ganas de divertirse y de avanzar en la competición, configurando la que será una de las grandes bazas de entretenimiento de La 1 en los próximos meses.
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