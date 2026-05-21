A Dubai
Andorra cambiará sus leyes tras un reportaje de 'Equipo de investigación', provocando la salida del "rey de Only Fans"
Sergio Fuentes abandona Andorra ante la futura ley que podría considerar su actividad como proxenetismo.
Carlos Merenciano
Sergio Fuentes, conocido como el ‘rey de OnlyFans’, ha trasladado su residencia y su sede de trabajo a Dubái después de que Andorra anunciara un endurecimiento de su legislación sobre prostitución. El empresario, que representa a modelos de la plataforma de contenido para adultos, residía hasta ahora en el país pirenaico, donde trabajaba desde hacía tiempo por sus ventajas fiscales.
El caso ya fue abordado por ‘Equipo de investigación’, que puso el foco en sus prácticas y en el funcionamiento de su agencia. Fuentes explicó entonces cómo captaba a creadoras de contenido para la plataforma: “Esta chica me habla y me dice: ‘Hola, ¿cómo estás? Me gustaría tener más información sobre su agencia’”. Tras aquella emisión, la Policía andorrana comenzó a investigarle.
El cambio de país llega ante la futura entrada en vigor de una ley en Andorra que equiparará determinadas actividades en plataformas como OnlyFans con la prostitución convencional. Fuentes sostiene que esa normativa parece diseñada directamente contra él: “La cosa es que yo creo que es una ley que han hecho para mí”.
El propio empresario reconoce las consecuencias que podría tener si continuara operando desde Andorra. “Por esa regla de tres, yo soy proxeneta y claro, de dos a cinco años de cárcel”, aseguró. Durante la grabación del programa de laSexta llegó incluso a bromear sobre esa etiqueta: “Bueno chicas, ha llegado el proxeneta”.
Desde Dubái, Sergio Fuentes continúa restando gravedad al asunto en sus redes sociales. “Deberíamos irnos a Andorra otra vez a montar una productora porno”, dijo en uno de sus vídeos. Sin embargo, su salida del país deja claro el impacto de la investigación televisiva y del cambio legal que se prepara en Andorra sobre su negocio.
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