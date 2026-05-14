De soltero a barman
Reta al barman de 'First Dates' y acaba "despedido" por Carlos Sobera: "No se liga con los clientes"
El presentador retrató los fallos de un comensal que se hizo pasar por el nuevo barman del programa para conquistar a su cita
Kevin Rodríguez
'First Dates' siempre guarda un as bajo la manga, pero lo que nadie esperaba en la entrega de hoy es que Carlos Sobera tuviera que ponerse serio (con humor) para "echar" a un soltero de su puesto de trabajo. Javier, un comercial de 48 años que visitaba el restaurante de Cuatro por tercera vez, decidió tomar las riendas de su destino tras fracasar en sus anteriores intentos.
Convencido de que los cócteles de Matías Roure no eran lo suficientemente potentes, el barman argentino le hizo un desafío: "Hoy te lo vas a preparar vos". Así, Javier se enfundó el papel de barman oficial para recibir a Ana Isabel, su cita.
"Se acaba de iluminar todo el salón cuando has entrado", le soltó mientras le servía un chupito de su propia "pócima del amor". Sin embargo, la alegría le duró poco, ya que Sobera no tardó en irrumpir en escena para frenarle los pies.
Con tono autoritario pero cómplice, el presentador le "despidió" en directo enumerando sus graves infracciones: "Regla uno: no se liga con los clientes. Regla dos: no se bebe en el trabajo. ¡A la calle, despedido, sal de la barra!", exclamó ante la risa de Ana Isabel, que descubría en ese momento que su barman era, en realidad, el hombre con el que iba a cenar.
A pesar del accidentado comienzo, la química entre ambos fue instantánea. Ana Isabel, que se definió como una "mezcla entre Chaplin y Coco Chanel", cayó rendida ante el desparpajo de Javier.
Lo que empezó como una broma en la barra terminó por explotar en la sala privada del programa. La pareja protagonizó uno de los momentos más tórridos de la edición, dejándose llevar por la pasión con besos de película y poses de alto voltaje que confirmaron que, esta vez, la pócima de Javier sí había surtido efecto. Como era de esperar, ambos abandonaron el restaurante de la mano, prometiendo que su historia no acabaría tras las cámaras.
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