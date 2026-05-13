Pepa Bueno recuerda en ‘Al cielo con ella’ su pasado punki y reflexiona sobre la crisis del periodismo

Pepa Bueno mostró una faceta menos habitual de sí misma en su visita a ‘Al cielo con ella’. La periodista de TVE, que actualmente conduce el ‘Telediario 2’, se sentó con Henar Álvarez, y en la conversación dejó espacio para la memoria personal, la profesión y la forma en la que hoy se consume información.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando Bueno habló de su relación casi adictiva con la actualidad. Henar Álvarez le planteó que le habían contado que lo que más rabia le daría de morirse sería no poder enterarse de las noticias del día siguiente. La periodista no lo negó: “Fíjate que es así. Si esta revolución tecnológica tiene que pasar ya, que se den prisa para que yo la vea. Soy un poco viciosa de la actualidad”.

La presentadora también analizó la crisis de confianza que han atravesado los medios de comunicación. A su juicio, el periodismo ha tenido que revisar su posición ante el público: “Durante mucho tiempo nos hemos dirigido a la gente desde un púlpito civil y hay que bajarse del púlpito y ver la realidad desde los ojos de las personas que ven un ‘Telediario’”. Para Bueno, esa mirada más cercana resulta clave para volver a conectar con los espectadores.

La conversación derivó después hacia las redes sociales y las noticias falsas. Aunque Henar Álvarez reconoció su inquietud por la forma en la que se informan los jóvenes, Bueno puso el foco en otra generación: “A mí no me preocupan los jóvenes en exceso. Me preocupan más los maduritos y las madurotas analógicos a los que nos cuelan más una fake news que a los jóvenes, que es su ecosistema y saben distinguir”. La periodista defendió que las nuevas generaciones aprenderán a moverse mejor en ese terreno.

Noticias relacionadas

El tono más personal apareció al recordar sus años de juventud. Bueno admitió que fue “una adolescente rebelde” y que tuvo una etapa punki antes de encontrar su camino en el periodismo. También contó que llegó a plantearse el teatro, aunque pronto cambió de rumbo: quiso ser directora, no superó unas pruebas y terminó teniendo claro que su lugar estaba en la información. En el arranque de la entrevista, además, recordó con Henar Álvarez su etapa común en ‘Hoy por hoy’, donde Bueno ya había detectado en la presentadora “talento, mucha cabeza y mucha gracia gamberra”.