'La isla de las tentaciones 10' desata sus primeras infidelidades y castiga a Mar, Atamán y Christian

'La isla de las tentaciones 10' ha entrado en una nueva fase después de superar el ecuador de la experiencia. La decimotercera entrega del 'reality' de Telecinco dejó varios acercamientos decisivos, besos inesperados y un castigo para quienes habían roto las normas al escaparse de sus villas. Sandra Barneda fue tajante con Mar, Atamán y Christian: “Vais a guardar todos los objetos que os conectan con la pareja para vivir la experiencia sin apoyo emocional, para hacer efectiva la separación que os saltasteis”.

La que más lejos llegó fue Leila, que terminó teniendo sexo con David después de haber cruzado ya el primer gran límite de la edición. La canaria reconoció que se había dejado llevar por completo con el tentador: “He pasado todos los límites, pero con él me siento bien y cómoda. Me apetece”. La historia no quedó ahí, porque ambos repitieron la noche siguiente. “Es inevitable estar en una cama con la persona que te gusta y no subir la temperatura”, resumió ella.

Atamán también acabó cayendo en la tentación. Tras varios días roto por lo que estaba viendo de Leila, el concursante se acercó cada vez más a Claudia. Bailaron, se bañaron juntos y acabaron tumbados en el sofá hasta fundirse en un beso apasionado. Al día siguiente mantuvieron el tira y afloja, pero la noche volvió a terminar del mismo modo. Además, Atamán recibió unas imágenes de su abuela en las que se mostraba decepcionada con Leila y le animaba a hacer lo que quisiera tras sentirse fallado por su pareja.

Yuli fue otra de las protagonistas de la noche por su acercamiento a Óscar. Después de ver a Lucas muy integrado con las solteras, la concursante se dejó llevar con su tentador, primero con juegos de hielo y besos con un dedo de por medio, y después en el jacuzzi, donde terminó besándose con él. El arrepentimiento llegó casi de inmediato: “No entra en mi cabeza que me pueda pasar eso”, dijo, aunque más tarde volvió a besarle en la hamaca.

No todos cruzaron los mismos límites. David y Alba, la última pareja en incorporarse al programa, siguen sin terminar de encontrarse en sus respectivas villas y continúan muy pendientes el uno del otro. Mar y Christian, aunque cada vez más abiertos a los solteros, tampoco han sobrepasado sus líneas rojas. En cambio, Luis sigue jugando con fuego junto a Nieves mientras Julia continúa hundida en la habitación.

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La entrega cerró con el inicio de una nueva hoguera de los chicos. David fue el primero en ver imágenes de Alba cantando, bailando y participando en juegos con los solteros, algo que le bastó para derrumbarse pese a no haber visto una infidelidad. “¿Qué voy a ver en la siguiente hoguera?”, lamentó entre lágrimas. El avance de la próxima entrega anticipó una reacción todavía más intensa: las chicas verán imágenes de sus parejas y acabarán saliendo corriendo de la hoguera.