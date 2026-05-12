Duelo nocturno
Invitados hoy en ‘Cara al show’ y ‘Al cielo con ella’: Marc Giró y Henar Álvarez se enfrentan en su cuarto duelo
Pepa Bueno, Leonor Watling y Javi Hoyos visitan el programa de La 1, mientras Gabriel Rufián, Pablo Alborán y Rodrigo Cuevas acuden al formato de laSexta
Carlos Merenciano
Marc Giró y Henar Álvarez vuelven a competir este martes 12 de mayo con una nueva entrega de ‘Cara al show’ y ‘Al cielo con ella’. Será el cuarto duelo directo entre los dos formatos de prime time, que siguen reforzando sus entregas con invitados de distintos perfiles para intentar hacerse un hueco en una noche cada vez más disputada.
En La 1, Henar Álvarez recibirá en ‘Al cielo con ella’ a Pepa Bueno, uno de los rostros más reconocidos de la información en RTVE y actual responsable del ‘Telediario 2’. La periodista se sentará con la presentadora para hablar de actualidad, de televisión y de su forma de mirar el mundo después de una larga trayectoria en radio y televisión.
La entrega también contará con Leonor Watling, que acudirá al programa para repasar su carrera como actriz, compositora y cantante, además de presentar ‘Leo & Leo’, su proyecto musical junto al músico estadounidense Leo Sidran. El tercer invitado será Javi Hoyos, copresentador de ‘D Corazón’ y creador de contenido especializado en crónica social, que llevará al plató su particular mirada sobre el mundo del salseo. Lamine Thior completa la noche como colaborador.
En laSexta, ‘Cara al show’ reunirá a Gabriel Rufián, Pablo Alborán y Rodrigo Cuevas a partir de las 23:00 horas. El político hablará con Marc Giró sobre la situación de la izquierda, la extrema derecha y sus aficiones personales, además de esa “conexión onírica” que el programa promete abordar entre ambos. Después llegará Pablo Alborán, que repasará el éxito de su ‘Global Tour KM0’, el inicio de su gira por España, su nueva faceta como actor y cómo ha logrado superar su miedo a volar.
Rodrigo Cuevas cerrará la lista de invitados del cuarto programa de ‘Cara al show’. El artista presentará su álbum ‘Manual de Belleza’, hablará de su relación con los animales y del masaje piloñés, y será también el encargado de poner la nota musical de la noche con una actuación en directo de ‘Xardinero’.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
- El Cámping Es Cana se despide tras casi cinco décadas en Ibiza: 'Gracias y hasta siempre”
- Capturada una serpiente de un metro bajo un sofá en una casa en Ibiza
- Una guía de kayak de Ibiza se topa con una 'pequeña isla de residuos' en el mar: 'Tenía una espuma súper densa que se quedó pegada al remo
- Lo que costará y los detalles de la gran reforma del paseo marítimo de Ibiza que proyecta la Autoridad Portuaria
- Los lectores de Es Diari opinan sobre la Ibiza Medieval: 'Es ir al cine a ver siempre la misma película, ¿no somos capaces de reinventarnos?', lamenta Jorge Llobet
- La Policía acude a una casa de Ibiza por un delito de malos tratos y la víctima les entrega una caja llena de drogas del agresor
- Talamanca y otras seis playas de Ibiza se quedan de nuevo sin campo de boyas para este verano