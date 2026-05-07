Lista completa de nominados a los Premios Anillos de Oro 2026: 'Anatomía de un Instante', 'Querer' y 'Yakarta', las series con más posibilidades

El Círculo de Profesionales de las Series Españolas ha anunciado los nominados de la primera edición de los Premios Anillos de Oro, que se celebrará el próximo 20 de junio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Sara Sálamo y Beatriz Arjona fueron las encargadas de leer las candidaturas en un acto celebrado en el Lírico Rooftop Calderón, en Madrid, con representantes institucionales y numerosos profesionales del audiovisual.

‘Anatomía de un instante’ parte como la gran favorita con 15 nominaciones, seguida de ‘Querer’, que suma 8 candidaturas. También destacan ‘La vida breve’ y ‘Yakarta’, con 6 opciones cada una, y ‘Superestar’, con 5. Entre las categorías principales, Nagore Aramburu, Carmen Machi y Esperanza Pedreño optan al premio a Mejor actriz protagonista, mientras que Javier Cámara, Pedro Casablanc y Álvaro Morte competirán por el Anillo de Oro a Mejor actor protagonista. En ficción, ‘Anatomía de un instante’, ‘Querer’ y ‘Yakarta’ aspiran a Mejor serie dramática, y ‘Celeste’, ‘La vida breve’ y ‘Poquita Fe T2’ a Mejor comedia.

Mejor postproducción y recursos digitales

Fran Belda por 'En fin'

José Manuel Moyano por 'Anatomía de un instante'

Adriana Velasco, Óscar Abades (efectos especiales) y Manu Herrera (efectos visuales) por 'El inmortal T2'

Mejor edición o montaje

Alberto del Campo por 'Los años nuevos'

Andrés Gil por 'Querer'

José M. G. Moyano por 'Anatomía de un instante'

Mejor sonido

Coque F . Lahera por 'Marbella'

Alberto García Altez por 'La vida breve'

Andrea Sáenz Pereiro por 'Querer'

Daniel de Zayas por 'Anatomía de un instante'

Mejor música

Juan Ibáñez por 'Los años nuevos'

Alex de Lucas y Raúl Santos por 'Superestar'

C. Tangana por 'Esta ambición desmedida'

Mejor maquillaje y peluquería

Angela Centeno y Pablo Morillas por 'Superestar'

Yolanda Piña y Nacho Díaz por 'Anatomía de un instante'

Ana Urosa y Laura Pérez (Maquillaje) y Alicia López (peluquería) por 'La vida breve'

Mejor vestuario

Fernando García por 'Anatomía de un instante'

Ana López Cobos por 'Superestar'

Helena Sanchís, con la colaboración especial de Ana Locking, por 'La vida breve'

Mejor fotografía

Alex Catalán por 'Anatomía de un instante'

Óscar Montesinos y Jesús Valera por 'El Marqués'

Jaime Pérez por 'Rapa T3'

Mejor dirección de arte

Pepe Domínguez del Olmo por 'Anatomía de un instante'

Idoia Esteban por 'Superestar'

Jorge Soto por 'La vida breve'

Mejor producción ejecutiva

Fran Araújo (Movistar Plus+), Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Alejandro Flórez y Diego San José (100 balas - The Mediapro Studio) por 'Yakarta'

Cristóbal Garrido, Adolfo Valor, Antonio Asensio, Paloma Molina y Susana Herreras por 'La vida breve'

Andrea H. Catalá y Marta Pastor por 'Superestar'

José Manuel Lorenzo (DLO Producciones), Manuela Ocón Aburto y Fran Araújo (Movistar Plus+) por 'Anatomía de un instante'

Mejor dirección de producción

Itziar García Zubiri por 'Querer'

Juan López Olivar por 'ENA, la reina Victoria Eugenia'

Alex Miyata por 'Anatomía de un instante'

Mejor casting

Txabe Atxa y Florencia Inés González por 'Poquita Fe T2'

Eva Leira y Yolanda Serrano por 'Anatomía de un instante'

Eva Leira y Yolanda Serrano por 'Querer'

Mejor guión adaptado

Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por 'Anatomía de un instante'

Javier Olivares, Pablo Lara, Daniel Corpas e Isabel Sánchez por 'ENA, la reina Victoria Eugenia'

Irene Rodríguez, Alba Lucio y Tatiana Rodríguez por 'Las hijas de la criada'

Mejor guión original

Juan Maidagán y Pepón Montero por 'Poquita Fe T2'

Alauda Ruíz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por 'Querer'

Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro por 'Yakarta'

Mejor Film Commission / Office

Andalucía Film Commission

Film Madrid Region

Rías Baixas Film Commission

Mejor serie latinoamericana

'50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa'

'El dentista'

'Los mil días de Allende'

Mejor serie internacional

'Little disasters'

'The Walking Dead: Daryl Dixon T3'

'True love'

'What it feels like for a girl'

Mejor intérprete de reparto

Eduard Fernández por 'Anatomía de un instante'

David Lorente por 'Yakarta'

Manolo Solo por 'Anatomía de un instante'

Mejor intérprete revelación

Manuela Calle por 'Marbella'

Aina Martínez por 'Pubertat'

Carla Quílez por 'Yakarta'

Mejor actor protagonista

Javier Cámara por 'Yakarta'

Pedro Casablanc por 'Querer'

Álvaro Morte por 'Anatomía de un instante'

Mejor actriz protagonista

Nagore Aramburu por 'Querer'

Carmen Machi por 'Celeste'

Esperanza Pedreño por 'Poquita Fe T2'

Mejor serie de no ficción

'Alaska Revelada'

'Esta ambición desmedida'

'Luz en la oscuridad T2'

Mejor serie de ficción comedia

'Celeste'

'La vida breve'

'Poquita Fe T2'

Mejor serie de ficción dramática

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