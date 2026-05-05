Jorge González rechaza participar en Eurovisión tras la retirada de España: “Mi posición es firme”

Jorge González ha aclarado públicamente que no participará en ningún evento vinculado a Eurovisión 2026 después de la retirada de España del certamen. El cantante, finalista del Benidorm Fest 2024, ha confirmado que recibió una invitación por parte de la organización para sumarse a una de las citas relacionadas con el festival en Viena, pero ha decidido rechazarla en coherencia con la postura adoptada por RTVE.

“Me gustaría aclarar una información que, probablemente por error, se ha difundido hace un rato. Es cierto que recibí una invitación por parte de la organización para participar este año”, explicó el artista en su perfil de X. González quiso zanjar así las dudas sobre una posible presencia española en actividades paralelas al concurso, después de que RTVE confirmara que España no competiría en esta edición por la participación de Israel.

El cantante dejó claro que su negativa responde a la misma línea que ha seguido la corporación pública: “Sin embargo, por razones evidentes que todos conocemos, he decidido rechazarla. Me siento muy agradecido y honrado de que hayan querido contar conmigo”. Después fue aún más explícito sobre su postura: “Aun así, si mi país no participa, mi posición es firme: estoy con España y, en coherencia con ello, yo tampoco formaré parte”.

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La decisión de Jorge González llega en pleno distanciamiento de RTVE con Eurovisión. La cadena pública no solo ha renunciado a participar en el certamen, sino que tampoco emitirá la final del 16 de mayo. En su lugar, La 1 programará la segunda entrega de ‘La casa de la música’, un especial presentado por Jesús Vázquez con artistas como Chanel, Raphael, Ana Belén, Mónica Naranjo, Manuel Carrasco o Guitarricadelafuente.