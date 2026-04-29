'La revuelta'
Bombazo en ‘La Revuelta’: un peso pesado de Atresmedia acepta la invitación de Broncano
Un presentador de laSexta da el salto al programa de TVE en plena ola de misterio sobre “la entrevista del año”
Kevin Rodríguez
Movimiento inesperado en 'La Revuelta de David Broncano, que ha anunciado por sorpresa la visita de Jordi Évole, uno de los rostros más reconocibles de Atresmedia, en lo que supone un cruce poco habitual entre cadenas rivales.
El propio Broncano no ha ocultado su asombro ante la incorporación, calificándola prácticamente de “excepción” dentro de la dinámica habitual del programa. Y es que Évole no solo está en plena recta final de temporada de 'Lo de Évole', sino también inmerso en otros proyectos recientes que han elevado su presencia mediática en las últimas semanas.
Su visita llega, además, en un contexto cargado de incógnitas. En los últimos días, el periodista ha alimentado el misterio en torno a lo que él mismo ha bautizado como “la entrevista del año”, sin desvelar protagonistas y jugando al despiste en redes sociales. Una estrategia que ha disparado las especulaciones sobre un posible movimiento conjunto entre ambos formatos.
Por si fuera poco, el reciente revuelo en torno a su conversación con Quevedo —que quedó en el aire tras un adelanto inesperado— ha contribuido a aumentar la expectación. Con este panorama, la presencia de Évole en ‘La Revuelta’ no parece casual y podría ser la antesala de algo mayor. Habrá que ver si este intercambio televisivo esconde más de lo que aparenta.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Justicia avala el cierre de uno de los pocos chiringuitos de toda la vida que quedan en Ibiza
- Denuncian una nueva okupación en un solar de Ibiza con 'riesgo real de incidente grave
- Una casa rural para reformar en Ibiza sale a la venta por 350.000 euros
- “Hay gente que ve mis fotos y dice 'esto no es real'”: Antonio García muestra la noche de Ibiza y Formentera en su última exposición
- Urbanismo en Ibiza: Los vecinos de s'Illa Plana denuncian la “ilegalidad” del traslado del Lío al Hotel El Corso y auguran el 'colapso total' del barrio
- S'Aigua Blanca, una de las playas más salvajes de Ibiza, sin 'parking' este verano: "La gente deja sus coches en terrenos privados y rompe las cosas"
- Ibiza se prepara para el eclipse: todas las claves para el simulacro de este miércoles
- Si trabajas o vives en Ibiza ahora puedes conseguir tu 'Worker Pass' de Amnesia: pasos a seguir y requisitos