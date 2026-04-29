Confirmado: estos son los partidos del Mundial 2026 que TVE emitirá gratis, incluidos los de España

Cuenta atrás para el Copa Mundial de la FIFA 2026, que sigue tomando forma con nuevos detalles sobre su retransmisión. El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará con la participación histórica de 48 selecciones y una cobertura televisiva parcialmente en abierto en España.

La FIFA ha confirmado qué partidos podrán seguirse sin coste a través de RTVE. En concreto, La 1 ofrecerá 17 encuentros de la fase de grupos, con una estrategia clara: emitir al menos un choque por jornada y asegurar la presencia de todos los partidos de la Selección Española de Fútbol.

El estreno de España ya tiene fecha marcada: será ante Selección de fútbol de Cabo Verde el 15 de junio a las 18:00 horas. A partir de ahí, el ente público combinará encuentros de selecciones potentes con otros duelos de interés general dentro de la fase inicial.

Pero la cobertura no se quedará ahí. RTVE también se reserva los momentos decisivos del campeonato: partidos de octavos, cuartos de final, las dos semifinales, el choque por el tercer puesto y la gran final, prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Para quienes no quieran perderse ni un solo minuto, la plataforma DAZN tendrá los derechos del torneo completo, que contará con un total de 104 partidos en esta edición ampliada.

Los 17 partidos gratis en RTVE

México - Sudáfrica (jueves 11 de junio, 21:00 horas)

Canadá - Bosnia y Herzegovina (viernes 12 de junio, 21:00 horas)

Brasil - Marruecos (domingo 14 de junio, 00:00 horas)

Alemania - Curazao (domingo 14 de junio, 19:00 horas)

España - Cabo Verde (lunes 15 de junio, 18:00 horas)

Francia - Senegal (martes 16 de junio, 21:00 horas)

Inglaterra - Croacia (miércoles 17 de junio, 22:00 horas)

Suiza - Bosnia y Herzegovina (jueves 18 de junio, 21:00 horas)

Estados Unidos - Australia (viernes 19 de junio, 21:00 horas)

Países Bajos - Suecia (sábado 20 de junio, 19:00 horas)

España - Arabia Saudí (domingo 21 de junio, 18:00 horas)

Argentina - Austria (lunes 22 de junio, 19:00 horas)

Inglaterra - Ghana (martes 23 de junio, 22:00 horas)

Escocia - Brasil (jueves 25 de junio, 00:00 horas)

Ecuador - Alemania (jueves 25 de junio, 22:00 horas)

Uruguay - España (sábado 27 de junio, 02:00 horas)

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Colombia - Portugal (domingo 28 de junio, 01:30 horas).