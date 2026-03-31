Chicote, de incógnito en laSexta en su nuevo programa para rescatar restaurantes en crisis

Alberto Chicote vuelve a laSexta, pero lo hace de incógnito y con una misión diferente a la que nos tiene acostumbrados, no tanto por el fin como por el modo de realizarla. El chef estrenará muy pronto un nuevo programa llamado 'Servicio secreto by Chicote' en el que se infiltrará en restaurantes en crisis para intentar rescatarlos, pero a diferencia de 'Pesadilla en la cocina', lo hará de incógnito.

Este es el reto al que se enfrenta el cocinero: salvar un negocio de hostelería cerca de la quiebra en el que los problemas no están a simple vista, sino ocultos tras cocinas donde la suciedad se acumula y los alimentos se deterioran; salas que aparentan normalidad, pero que esconden graves deficiencias; equipos descoordinados marcados por la tensión; o liderazgos que, lejos de impulsar el negocio, lo arrastran hacia el fracaso.

'Servicio secreto by Chicote' es la adaptación española del exitoso ‘Gordon Ramsay’s Secret Service’ de FOX. El formato llevará a Alberto Chicote a enfrentarse al desafío más exigente de su trayectoria en televisión y a desplegar una faceta nunca vista: la de agente encubierto dispuesto a descubrir qué ocurre cuando nadie mira.

A diferencia de 'Pesadilla en la cocina', Alberto Chicote se infiltrará en restaurantes sin previo aviso, en plena nocturnidad y bajo el anonimato, con el objetivo de destapar la realidad que se esconde tras cada negocio a la deriva. Como en una operación al más alto nivel de confidencialidad, el chef no entrará con su habitual presencia reconocible, sino desde la sombra, apoyado en tecnología avanzada y un equipo de vigilancia que le permitirá analizar cada detalle antes de intervenir.

Por supuesto, el chef no estará solo en esta tarea, sino ayudado por un informante interno: un miembro del equipo cuyo anonimato se mantiene en secreto y que actúa como pieza clave de la investigación. Gracias a este ‘topo’, Chicote obtiene acceso al restaurante y a su funcionamiento real, mientras el resto del equipo permanece ajeno a la mirada del especializado chef.

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El obejtivo tras este reto es evitar el cierre de estos locales en los que Chicote recorrerá distintos puntos del país, visitando desde bares de barrio y restaurantes familiares hasta locales con trayectoria que han perdido su rumbo en los últimos años y que atraviesan su peor momento.