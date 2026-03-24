En 'El diario'
Jorge Javier Vázquez, "implacable", juzga un duelo de tortillas entre una empleada y su jefe: “Esto es un horror”
El presentador cambió de tercio para resolver el pique entre sus invitados y tuvo que decidir un veridicto final.
Kevin Rodríguez
Jorge Javier Vázquez y 'El diario' están demostrando ingenio para dinamizar un formato de testimonios en la competida franja de la tarde. Si hace unos días, vimos al showman convertirse en maestro de ceremonias de una boda gótica-románica, ahora se ha prestado a hacer de juez en un particular duelo de fogones.
El formato recibió a Aitor, un empresario "cansado" del debate que existe en su restaurante sobre quién hace mejor las tortillas de papas. Por eso, ha invitado a su empleada Yili al programa, para retarla en directo y acabar con el debate.
"Quiero retarte porque mi tortilla es mejor que la tuya", decía Aitor cuando su empleada entraba en el plató. "Él hace la tortilla mejor porque yo le he enseñado", se defendía ella. Por su parte, Jorge Javier Vázquez se puso en el papel de "juez implacable" y apuró a los invitados a ponerse el delantal y cocinar una tortilla "sin cebolla y que no babee".
Al término del programa, Vázquez se ha acercado para dar su veredicto final. Tras probar la tortilla de Yili, el catalán afirmó que estaba "muy bueno", pero cuando cató la del empresario quiso ponerle un punto de tensión.
"Esto es un horror", dijo el presentador tras una pausa dramática. "Todos queremos un ganador en la vida, pero me parece que las dos están muy bien", concluyó, dejando el duelo en empate y por tanto, al restaurante en la misma situación.
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