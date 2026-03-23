En 'Y Ahora Sonsoles'
Christian Gálvez carga muy duro contra Telecinco desde Antena 3 por mentir sobre su relación con Patricia Pardo: "Me faltaron al respeto"
El presentador visitó 'Y Ahora Sonsoles' donde también habló de su etapa en 'Pasapalabra' y su nueva novela
Kevin Rodríguez
Christian Gálvez se ha sentado esta tarde en el plató de 'Y Ahora Sonsoles', lo que suponía un gran aliciente después de haber sido tantos años maestro de ceremonias de 'Pasapalabra' cuando el concurso se emitía en Telecinco. Gálvez habló del concurso, presentó su nuevo libro y cargó muy duro contra su antigua cadena por mentir sobre su relación con Patricia Pardo.
Después de un resumen sobre los momentos más destacados sobre su relación con la presentadora de Telecinco, Gálvez apuntó que faltaba un detalle en el vídeo: "La gente tiende a ponerle matemáticas al amor y al amor no se le pone matemáticas ni calendario", comenzó relatando.
El invitado lamentó desde el programa de Antena 3 haber tenido que hacer público el principio de su relación cuando estaba en una fase muy inicial: "Otra cadena decidió reventar ese momento en el que nos estábamos conociendo. Faltaron al respeto a la oportunidad que se debería dar a cada pareja que se está conociendo de ser ellos mismos los que se lo cuenten a su entorno".
Gálvez indicó también que tuvo que aprovechar una pausa del que programa que presentaba en Cadena 100 para comunicárselo a su familia antes de que se contase en la televisión. Por último, el escritor desmintió a Telecinco, dejando claro que no solapó esta relación con la de Almudena Cid: "En la cadena que yo trabajaba eso se dijo, que llevábamos tiempo solapado relaciones. Y eso es mentira".
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