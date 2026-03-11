Sarah Santaolalla reaparece tras dejar 'En boca de todos': "Hay sillas que no merecen la pena"

Después de anunciar que abandona su colaboración en 'En boca de todos', Sarah Santaolalla ha reaparecido públicamente en un foro dedicado a analizar el discurso de odio. Tal y como recoge 'Vertele', la tertuliana aprovechó su intervención para reflexionar sobre el acoso que asegura sufrir en los últimos tiempos y el impacto de su exposición mediática.

Durante el acto, moderado por la ministra Elma Saiz, Santaolalla explicó que el problema no es tanto lo que dice como el alcance que han adquirido sus intervenciones públicas: “He tenido la suerte de no sufrir cuando era una niña, de no ser señalada. Ahora estoy pagando un precio bastante alto no porque no pensase como pienso desde los 15 años, sino porque ahora mi voz importa a una parte de la población o la escucha más gente”.

La analista también defendió que su posicionamiento político nunca ha condicionado su trabajo profesional: “Nunca ha afectado mi ideología a mi rigor, pero nunca he escondido que soy de izquierdas o antifascista. Cuando te plantas, es lo que verdaderamente les molesta”, sostuvo, en referencia al clima de polarización actual y al auge de la extrema derecha.

Noticias relacionadas

Sin mencionar directamente el programa de Mediaset en el que colaboraba, Santaolalla deslizó una crítica hacia determinadas dinámicas dentro de los medios: “Cuando tú te plantas en un medio de comunicación y dices que no quieres blanquear ciertas cosas o compartir mesas con condenados por mentir, eso tiene un precio”, señaló. La tertuliana, que recientemente denunció por acoso al agitador Vito Quiles, cerró su intervención con un mensaje contundente: “No me sale de las narices hacer lo que me dicen que haga. La silla no ser conserva en base a ser un pelota o un cobarde, se conserva en base a tu rigor. Hay sillas que no merecen la pena, y hay sillas ahí fuera más decentes”.