Nacho Abad lanza un comunicado después de la salida de Sarah Santaolalla de 'En boca de todos': "Sentimos una profunda decepción"

La tensión vivida durante el programa de este martes en 'En boca de todos' sigue teniendo consecuencias. En la emisión de este miércoles, su presentador, Nacho Abad, dedicó los primeros minutos del programa a abordar el enfrentamiento que se produjo el día anterior entre Sarah Santaolalla, Antonio Naranjo y el posterior comunicado en el que la colaboradora anunció que dejaba de participar en el espacio.

Abad explicó que las horas posteriores al incidente habían sido especialmente difíciles para el equipo: “Mi equipo y yo hemos pasado unas horas bastante complicadas”, reconoció antes de tomar una decisión poco habitual: volver a emitir la secuencia completa del momento en el que se produjo el conflicto. Según indicó, el objetivo era evitar interpretaciones o acusaciones de manipulación sobre lo ocurrido durante la emisión.

Tras recordar los hechos, el presentador fue respondiendo a varios fragmentos del mensaje difundido por Santaolalla en redes sociales. El periodista aseguró que tanto él como el resto del equipo se sintieron señalados por las palabras de su ya excompañera: “No hemos podido evitar sentir una profunda decepción y la sensación de haber sido atacados de manera injusta”, afirmó, extendiendo esa defensa a los colaboradores del programa.

Durante su intervención también rechazó algunas de las críticas lanzadas por la analista política en su comunicado. Abad insistió en que el formato no actúa con intención de humillar a nadie ni responde a intereses externos: “Aquí no hay mentirosos ni mercenarios de la información”, subrayó, defendiendo el trabajo del equipo y asegurando que el debate en el programa se produce con total pluralidad.

El presentador también volvió a referirse al origen de la polémica, relacionado con la denuncia presentada por Santaolalla tras un incidente con Vito Quiles. Abad sostuvo que la posición del programa se basa en resoluciones judiciales y en informes médicos, insistiendo en que la discusión surgió al confrontar esas conclusiones con el testimonio de la analista.

Antes de dar paso al resto de contenidos del día, el periodista se dirigió directamente a los espectadores para disculparse por la tensión vivida en el plató: “Les pido perdón por el mal rato de ayer”. Abad concluyó asegurando que el espacio continuará trabajando “con libertad, pluralidad y sin mentiras”, pese a la polémica generada.