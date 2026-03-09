Regresa el fenómeno
Los Javis confirman lo que muchos esperaban: vuelve ‘Paquita Salas’ con una nueva temporada
Javier Ambrossi y Javier Calvo confirman en el Festival de Málaga que la serie regresará, aunque sin fecha por ahora.
Carlos Merenciano
Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, han confirmado el regreso de Paquita Salas durante su paso por la alfombra roja del Festival de Málaga, donde acudieron como productores de Mi querida señorita. Allí adelantaron que la serie volverá con nuevos episodios, tal y como recoge Diario Sur.
Ambrossi bromeaba ante los medios: "En esta alfombra es lo que más me han dicho: ‘¡Paquita, Paquita!’. Ya me dicen Paquita en vez de Javi". Fue entonces cuando Calvo confirmó el regreso de la ficción con una frase clara: “Volverá”. Ambrossi añadió después otra pista sobre cuándo podría producirse: “El día menos pensado habrá nuevo paquitazo”.
La serie se estrenó en 2016 en Flooxer y solo dos años después dio el salto a Netflix, donde se convirtió en un fenómeno. La historia sigue a Paquita, una representante de actores interpretada por Brays Efe, que intenta sobrevivir en una industria audiovisual que ya no funciona como antes.
Con su mezcla de sátira del sector, cultura pop y cameos de celebridades 'Paquita Salas', con solo tres temporadas, acabó convirtiéndose en una serie de culto. Ahora, aunque todavía no hay fecha ni detalles sobre su formato, todo apunta a que la representante más obstinada del audiovisual español volverá a abrir las puertas de PS Management.
