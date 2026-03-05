Los Morancos desatan el caos en ‘El Hormiguero’ con vergonzosos comentarios sobre el físico de Jorge Javier: “Guiña un ojo y se le abre el culo”

La visita de Los Morancos a 'El Hormiguero' volvió a convertirse en uno de los momentos más imprevisibles del programa presentado por Pablo Motos. Los hermanos César Cadaval y Jorge Cadaval acudieron para promocionar su espectáculo "Bota Antonia", pero terminaron protagonizando una entrevista completamente descontrolada.

Durante la charla presentaron su nuevo espectáculo teatral, en el que recuperan a su popular personaje Antonia: “Todo empieza cuando a la Antonia le deniegan una paga y decide montar su propio partido político”, explicó Jorge Cadaval, detallando que el montaje incluye imitaciones de figuras como Donald Trump, Javier Milei o Vladímir Putin.

La entrevista parecía encarrilarse hasta que la conversación derivó hacia el paso del tiempo y la cirugía estética. Fue entonces cuando César Cadaval lanzó un comentario sobre Jorge Javier Vázquez que desató el momento más incómodo de la noche. “Hay gente que se pasa con la cirugía. Hay niveles, mira tú cómo han dejado a Jorge Javier. Ya sé que es de la otra cadena, pero hay que verlo, ¿tú has visto cómo han dejado a Jorge Javier? ¿Has visto cómo tiene el labio?”. Pablo Motos intentó restar hierro respondiendo con un escueto “No mucho”, pero el cómico continuó: “Como para abrir botellines de cerveza. Mira que Jorge estaba bien, porque yo le adoro, pero, chiquillo, ¿dónde se ha metido?”.

El comentario provocó que el presentador tratara de frenar la broma en directo: “Dejarlo ya, por favor. Dejad de meteros con Jorge Javier”, pidió Pablo Motos al ver que la situación se alargaba. Pero César Cadaval todavía añadió una última ocurrencia que hizo saltar todas las alarmas en el plató: “Que guiña un ojo y se le abre el culo”. En ese momento, Jorge Cadaval advirtió entre risas: “¡Verás mañana el lío!”, mientras Motos intentaba desmarcarse del comentario: “Jorge, a ellos, a mí no me metas”.