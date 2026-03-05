El derbi vasco de la Copa del Rey arrasa en La 1 mientras ‘El hormiguero’ resiste al fútbol y ‘Top Chef’ logra su segundo mejor dato

El partido de Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic Club emitido en La 1 fue la emisión no informativa más vista del día en televisión. El encuentro lideró con un 19,1% de cuota de pantalla y una media de 2.546.000 espectadores. Tras el fútbol, la cadena pública mantuvo parte del interés con 'Top Chef: Dulces y famosos', que firmó su segundo mejor dato al alcanzar un 10,7% de share y reunir a 679.000 espectadores.

Antena 3 consiguió plantar cara al fútbol en el access con 'El hormiguero', que registró un sólido 13,2% de cuota y 1.764.000 espectadores. Ya en prime time, 'El capitán en Japón' continuó su recorrido con un 10,6% y una media de 724.000 seguidores. En Telecinco, 'First Dates' reunió a 968.000 espectadores y un 7,3% de share en el access, mientras que la serie 'Pura sangre' anotó un bajo 7,7% con 566.000 espectadores en prime time.

Entre los canales secundarios destacó el especial 'El Objetivo' con Ana Pastor en laSexta, que alcanzó un 8,6% de cuota de pantalla y 525.000 espectadores. En Cuatro, 'Horizonte' firmó máximo en el access con un 8,5% y 1.114.000 espectadores, mientras que 'Los Gipsy Kings' reunió a 398.000 espectadores y un 5,6% de cuota.

PRIME TIME

La 1

Fútbol. Copa del Rey “R. Sociedad-Ath. Bilbao”: 2.546.000 (19,1%)

Top Chef: Dulces y famosos: 679.000 (10,7%)

Antena 3

El hormiguero: 1.764.000 (13,2%)

El capitán en Japón: 724.000 (10,6%)

Telecinco

First dates: 968.000 (7,3%)

Pura sangre: 566.000 (7,7%)

laSexta

El intermedio: 1.010.000 (7,5%)

El objetivo: 525.000 (8,6%)

Cuatro

First dates: 757.000 (5,7%)

Horizonte: 1.114.000 (8,5%)

Los Gipsy Kings: 398.000 (5,6%)

La 2

Cifras y letras: 593.000 (4,5%)

Cifras y letras: 815.000 (6%)

Captcha, no soy un robot: 332.000 (2,5%)

El comisario Montalbano: 157.000 (2,2%)

LATE NIGHT

La 1

Top Chef: Dulces y famosos: 140.000 (6,5%)

Antena 3

El capitán en América: 261.000 (9,2%)

Telecinco

Cine “Nueve balas”: 204.000 (6,6%)

laSexta

Equipo de investigación: 177.000 (8,7%)

Cuatro

Los Gipsy Kings: 143.000 (4,8%)

El desmarque. Madrugada: 78.000 (4,3%)

La 2

El arma del siglo: 43.000 (1,3%)

Conciertos Radio 3: 23.000 (1,1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 918.000 (10,8%)

Valle Salvaje: 839.000 (11,1%)

La Promesa: 968.000 (12,2%)

Malas lenguas: 1.107.000 (12,2%)

Aquí la Tierra: 1.441.000 (13,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.288.000 (14,6%)

Y ahora, Sonsoles: 792.000 (10%)

Pasapalabra: 2.050.000 (19,6%)

Telecinco

El tiempo justo: 680.000 (8,3%)

El diario de Jorge: 652.000 (8%)

¡Allá tú!: 950.000 (9,3%)

laSexta

Zapeando: 493.000 (5,6%)

Más vale tarde: 502.000 (6,3%)

laSexta clave: 579.000 (4,7%)

Cuatro

Todo es mentira: 645.000 (7,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 521.000 (6,4%)

La 2

Saber y ganar: 527.000 (5,6%)

Grandes documentales: 272.000 (3,3%)

Malas lenguas: 646.000 (8,3%)

Sukha: 169.000 (1,8%)

Limpia y ordena: 257.000 (2,3%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 503.000 (22,5%)

Mañaneros 360: 565.000 (16,5%)

Mañaneros 360: 1.032.000 (12,4%)

Antena 3

Espejo público: 382.000 (13,3%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 795.000 (15,1%)

La ruleta de la suerte: 1.486.000 (19,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 194.000 (9,8%)

El programa de AR: 337.000 (13%)

Vamos a ver: 410.000 (10,3%)

El precio justo: 601.000 (8,2%)

laSexta

Aruser@s: 324.000 (12,9%)

Al rojo vivo: 409.000 (10,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)

Alerta cobra: 16.000 (0,9%)

Alerta cobra: 34.000 (1,5%)

Alerta cobra: 63.000 (2,5%)

En boca de todos: 308.000 (8,9%)

La 2

Flash moda: 6.000 (0,4%)

Dinastías: 12.000 (0,6%)

Página2: 7.000 (0,3%)

Aquí hay trabajo: 15.000 (0,6%)

La aventura del saber: 25.000 (1%)

Baserri gourmet: 33.000 (1,2%)

El western de La 2 “Vivo para matarte”: 88.000 (2,5%)

El cazador: 162.000 (1,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.267.000 (23,4%)

Telediario 1: 1.609.000 (16,6%)

Noticias Cuatro 1: 766.000 (10,4%)

laSexta Noticias 14h: 881.000 (10,4%)

Informativos Telecinco 15h: 845.000 (8,7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.552.000 (19,7%)

Informativos Telecinco 21h: 1.000.000 (7,8%)

laSexta Noticias 20h: 711.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 612.000 (6,2%)

Matinal

Telediario matinal: 166.000 (18,7%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 144.000 (15,3%)

El Matinal (Telecinco): 126.000 (9,4%)

RANKING

Diario: La 1 (14,3%), Antena 3 (14%), Telecinco (8,2%), laSexta (7,3%), Cuatro (6,6%), La 2 (3,5%).

Mensual: La 1 (13,5%), Antena 3 (12,4%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,8%), Cuatro (6,5%), La 2 (3,2%).