Ana Milán llega a Cuatro con ‘Ex. La Vida Después’ y presenta a los invitados de la primera temporada: Rosalía como gran reclamo

Cuatro ya se encuentra promocionando el próximo estreno de 'Ex. La Vida Después', el nuevo formato con el que Ana Milán da el salto a un proyecto de entrevistas con sello propio. El programa, producido por Mediaset España en colaboración con Vodevil Entertainment, la productora encabezada por Risto Mejide, nace como una evolución del espíritu de 'Viajando con Chester', una de las marcas más reconocibles del canal.

El título no es casual. “Ex”, según la RAE, alude a aquello “que fue y ha dejado de serlo”, y sobre esa idea pivotará cada entrega. Milán conversará con personajes que en su día ocuparon el centro de la escena pública y que ahora afrontan una etapa distinta: “Siempre me han gustado las buenas historias, pero ¿qué sucede cuando acaban? Que comienza la vida después”, ha adelantado la presentadora sobre el enfoque del espacio.

Entre los invitados que pasarán por el programa figuran nombres como Rosalía, Tamara Falcó y Montoya, además de otros rostros conocidos como Juanjo Ballesta, Andy —exintegrante de Andy y Lucas—, Juan y Medio o Toñi Moreno. Cada entrevista se desarrollará en espacios cargados de simbolismo, ligados de algún modo al pasado de los protagonistas.

Con su habitual mezcla de ironía y cercanía, Milán abordará cuestiones como el paso del tiempo, la pérdida de popularidad o la reinvención profesional. El objetivo no será tanto repasar el éxito vivido como explorar qué ocurre después, cuando los focos se apagan y comienza una nueva narrativa personal.