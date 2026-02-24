Sin rodeos
Mario Vaquerizo estalla en ‘Y ahora Sonsoles’ ante los rumores sobre su matrimonio con Alaska: "La pluma no es propiedad exclusiva de los gays"
El cantante responde a quienes cuestionan su orientación sexual y tildan su relación de conveniencia.
Carlos Merenciano
Mario Vaquerizo visitó este lunes, 23 de febrero, el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ para repasar su trayectoria profesional y su vida personal. Durante la entrevista con Sonsoles Ónega, el líder de Nancys Rubias habló de sus inicios junto a Alaska y de los más de 25 años que llevan casados.
La conversación derivó en uno de los rumores que le han acompañado durante años: las especulaciones sobre su orientación sexual y quienes aseguran que su matrimonio es una relación de conveniencia. Vaquerizo fue claro al señalar que lo que más le molesta no es lo que se diga de él, sino de su mujer: "A la que están infravalorando es a mi mujer. ¿Qué es, una muñeca? ¿Nos hacemos trenzas?".
El artista explicó que, en sus comienzos, incluso le divertían esos comentarios: "Incluso yo he dicho que soy maricón porque tengo una actitud muy maricona ante la vida y no me importa. Tengo una forma muy mariquita de mostrarme y el mariquita tampoco tiene que ser femenino. Hay muchos homosexuales que no tienen pluma y yo tengo mucha pluma. Es que la pluma no es patrimonio exclusivo del gay".
Además, rechazó la idea de que su relación sea una farsa: "Decir que mi matrimonio con Alaska es una 'convivencia', se ha convertido en un tópico. Yo no soy actor, soy comediante". Vaquerizo también aseguró que prefiere ciertos calificativos antes que otros: "Prefiero que me digan 'maricón', a que me llamen 'fascista' o 'intolerante', 'maltratador' o 'hijo de puta'".
