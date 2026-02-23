Rodolfo Sancho desvela el motivo por el que lleva más de un año y medio sin visitar a su hijo, Daniel Sancho, en la cárcel de Tailandia

La ausencia de Rodolfo Sancho en Tailandia desde que su hijo fue sentenciado ha alimentado todo tipo de comentarios. Más de un año y medio después de que Daniel Sancho fuera condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta, muchos se preguntaban por qué ni él ni Silvia Bronchalo habían vuelto a la prisión para visitarle.

La respuesta se dio este domingo en el programa 'Fiesta', donde intervino Carmen Balfagón, abogada del joven. La letrada negó que existan amenazas, problemas económicos o presiones externas que impidan el viaje: "Nadie ha amenazado a Rodolfo, ni debe dinero en Tailandia. Silvia tampoco. Toda la gente que dice que no va por miedo y porque hay una mafia y que le van a matar... Es que no es verdad".

Según explicó, el actor no ha regresado al centro penitenciario desde que se conoció la sentencia y la razón es exclusivamente profesional. En los últimos meses ha estado inmerso en varios rodajes, lo que le ha impedido desplazarse al país asiático: "No va porque está trabajando. Rodó una serie, ahora está rodando otra y, bueno, para ir a ver a tu hijo detrás de un cristal, pues hombre, es triste".

El propio intérprete quiso zanjar la polémica con un mensaje claro: "El único motivo por el que no voy a Tailandia es porque acabo de rodar una serie y ahora voy a empezar otra. No hay ningún problema añadido ni tampoco es cierto lo que se dice de la deuda con una tercera persona. Estoy tranquilo, centrado en el trabajo y en el bienestar de Daniel". Además, su abogada apuntó que el actor ha sido objeto de una campaña de críticas desde que estalló el caso, especialmente por las especulaciones sobre el pago de indemnizaciones.

Hay que recordar que su primer proyecto tras la polémica de su hijo será la segunda temporada de la serie 'Entre Tierras', que se estrenará en Atresplayer el próximo 15 de marzo. Además, el pasado mes de diciembre se anunció que Rodolfo protagonizaría una nueva serie junto a Toni Acosta para Atresmedia titulada 'Trazos ocultos', sobre las mentiras de un matrimonio que no atraviesa su mejor momento.