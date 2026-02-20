Nacho Abad desata la polémica al llamar “tipa” a la denunciante del caso Móstoles: “¿Voy a la cárcel?”

La dimisión de José Ángel González, director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, tras ser citado por una presunta agresión sexual, y el cruce de acusaciones políticas entre el PP y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han vuelto a situar la violencia de género en el centro del debate público. En ese contexto, una intervención en televisión ha generado una nueva controversia.

Durante la emisión de ‘En boca de todos’, en Cuatro, el presentador Nacho Abad se refirió a la denunciante del caso del alcalde de Móstoles con una palabra un poco peculiar: “He tenido aquí al abogado de la tipa de Móstoles, a la concejala de Móstoles”. Sus propios colaboradores le corrigieron de inmediato: “No le llames tipa” y “¡Por favor, que es víctima!”.

Abad respondió defendiendo que se trataba de un lapsus: “Perdón, he corregido. He dicho tipa y he dicho concejala. ¡Oye, linchadme! ¿Voy a la cárcel? ¿Vosotros no tenéis lapsus nunca?”. Además, matizó sobre la exconcejala: “No es víctima, es denunciante, es afectada, pero no es víctima”, una afirmación que también generó debate.

El fragmento se difundió rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron el tono empleado por el comunicador. Entre las respuestas destacó la de la periodista especializada en violencia de género Ana Bernal-Triviño, quien recordó que, según el Estatuto de la Víctima, la persona denunciante mantiene esa condición durante el proceso judicial.