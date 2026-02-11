Luna Ki abandona el 'Benidorm Fest' en plena gala y obliga a RTVE a dar explicaciones en directo

La primera semifinal del 'Benidorm Fest 2026', celebrada anoche en la ciudad alacantina, contó con una ausencia notable para los espectadores en un momento dado: la de Luna Ki. La joven se marchó del recinto pocos minutos después de su actuación y no volvió a aparecer en pantalla durante el resto de la retransmisión, lo que generó desconcierto entre los espectadores.

Tras defender ‘Bomba de amor’ sobre el escenario del Palau d’Esports L’Illa, la artista abandonó el lugar. Su marcha empezó a hacerse evidente cuando las cámaras conectaron con la ‘green room’ y el sofá asignado a ella permanecía vacío mientras el concurso continuaba con normalidad. La imagen se repitió durante buena parte de la noche sin ninguna explicación oficial.

La aclaración llegó en el tramo final de la gala. Inés Hernand comunicó que “Luna Ki se ha retirado. Ahora mismo no la encontramos en esta ‘green room’ porque se encuentra indispuesta, así que la deseamos una pronta recuperación”. Poco después, Jesús Vázquez añadió que “me piden que diga que Luna Ki se ha ausentado del auditorio pero que está bien. Mucha gente ha preguntado qué ha pasado. Está bien, pero no se encontraba…”, a lo que se unió Javier Ambrossi, que afirmó que "le mandamos un beso y ahora veremos el futuro de ella en este concurso”.

Antes de abandonar el escenario, Luna Ki sí dejó unas palabras cargadas de significado. “Aquí estoy, por fin, recién parida”, afirmó tras su actuación, y añadió que “muchas gracias por todo el cariño y por todo el amor. Es una alegría estar aquí por fin y ya está. Es el cierre de un ciclo”, en referencia a su retirada en 2022. Finalmente, la cantante no logró clasificarse para la final del sábado 14 de febrero.