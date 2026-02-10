Jorge Ponce ironiza en ‘La Revuelta’ sobre la prohibición de redes a menores y lanza un discurso tan incómodo como demoledor

El debate sobre la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años llegó a La Revuelta envuelto en humor negro y doble lectura. Fue Jorge Ponce quien abordó el tema con un monólogo cargado de ironía que, lejos de centrarse únicamente en los adolescentes afectados por la norma, apuntó directamente a un subtexto mucho más incómodo: los adultos que defienden con vehemencia la presencia de menores en plataformas como TikTok.

Ponce arrancó su intervención reconociendo que el enfado de los menores es comprensible. “Si antes se valía, ¿por qué ahora no se vale?”, planteó, señalando que los adolescentes son los primeros perjudicados por una norma que está generando un amplio debate social. Sin embargo, el cómico dejó claro que su objetivo no eran ellos, sino otro grupo que, según su visión irónica, está todavía más indignado.

A partir de ahí, el humorista se dirigió directamente a esos adultos, con un tono deliberadamente provocador. “Hola, ¿qué tal? ¿Eres uno de los adultos que está muy enfadado defendiendo sin tibieza la libertad de los menores de 16 a estar aquí en TikTok?”, preguntó, para añadir con sarcasmo: “No estás solo. Hay muchos señores mayores que se niegan a vivir en un mundo donde nuestros menores no tienen derecho a información de calidad ni a bailar enseñando el ombligo”.

El monólogo fue subiendo de tono cuando Ponce planteó, en clave de parodia, la creación de una asociación ficticia. “Vamos a hacer una asociación de adultos a los que les gustan muchísimo los niños en las redes sociales”, anunció, antes de bautizarla como "Club de fans de la infancia" o, en inglés, "Only Infants", en referencia a la conocida web de contenido para adultos. En ese punto, el cómico exageró el planteamiento hasta lo grotesco: “Todos a los que les gustan los niños en las redes vais con vuestro DNI, vuestras cuentas oficiales y las anónimas también. Vuestra foto de frente y de perfil… y los discos duros para cuando se cae Internet”.

Noticias relacionadas

El remate final terminó de subrayar el mensaje de fondo, ya sin apenas ambigüedad. Ponce animó irónicamente a “ir a la comisaría más cercana” para “formalizar el club con los agentes” y a apoyar la causa en redes con el hashtag #MeGustanLosNiños. “Juntos podemos conseguir que los niños mantengan su derecho a no tener intimidad”, concluyó.