Momento complicado
Sarah Santaolalla denuncia una campaña de acoso del partido Núcleo Nacional tras ser insultada en la calle por un grupo neonazi: "Me llama ‘zorra’ en plena calle"
La analista política señala directamente a dicho partido ultraderechista y alerta del peligro que suponen este tipo de organizaciones.
Carlos Merenciano
La analista y colaboradora televisiva Sarah Santaolalla ha denunciado este fin de semana un nuevo episodio de acoso tras difundirse un vídeo en el que miembros del partido ultraderechista Núcleo Nacional la increpan e insultan en la vía pública. En las imágenes, grabadas durante una concentración del grupo, se escuchan descalificaciones dirigidas a ella mientras otros participantes encapuchados las celebran con aplausos.
Santaolalla compartió el clip en sus redes sociales acompañado de un mensaje contundente en el que se preguntaba si "¿Esto lo condenará PP y VOX? ¿O lo financiará?". En su denuncia pública identificó a Pablo Lucini como uno de los dirigentes del colectivo y acusó a la organización de promover un clima de “terror y pánico” contra quienes no comulgan con su ideología. “No cantamos el Cara al Sol ni hacemos el saludo fascista”, subrayó en su mensaje.
En el vídeo, Lucini aparece utilizando un megáfono para lanzar un discurso político que deriva en ataques personales contra la comunicadora. Entre alusiones a fondos públicos y a programas de televisión, el dirigente ultra llega a referirse a Santaolalla. Según indica en sus redes sociales, "Núcleo Nacional me llama ‘zorra’ en plena calle mientras decenas de encapuchados lo aplauden".
Este episodio no es aislado. Hace apenas unas semanas, Santaolalla ya advirtió del auge de este tipo de colectivos tras los disturbios registrados en una manifestación de Núcleo Nacional que terminó con quema de contenedores y cargas policiales. Desde el plató de 'Mañaneros 360', denunció entonces que “no puede ser que un nazi cante el Cara al Sol en la calle y no pase nada”, reclamando una respuesta más contundente de las autoridades.
La colaboradora también ha insistido en la relevancia política de estos grupos, a los que sitúa en la órbita de la extrema derecha institucional. Según su análisis, existe una conexión directa entre organizaciones como Núcleo Nacional y Vox, llegando a afirmar que muchos de sus simpatizantes participan activamente en este tipo de movilizaciones: "No hay ninguna diferencia".
