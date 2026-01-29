De estrella Disney al espacio: la actriz Bridgit Mendler cambia su carrera y logra recaudar 100 millones de dólares para su empresa tecnológica

Durante años, Disney fue la cantera de algunas de las mayores estrellas del pop y la televisión. Ahora, una de aquellas actrices infantiles ha logrado destacar en un terreno muy distinto. Bridgit Mendler, recordada por su paso por 'Buena suerte, Charlie', se ha consolidado como empresaria tras cerrar una ronda de financiación de 100 millones de dólares para su compañía espacial.

La startup Northwood, cofundada por Mendler y dirigida por ella como consejera delegada, ha logrado el respaldo de grandes firmas de inversión como Andreessen Horowitz y Washington Harbour Partners. La operación permitirá acelerar la expansión, la fabricación y la producción de infraestructuras terrestres destinadas a mejorar la comunicación entre satélites y la Tierra, en un contexto de creciente saturación orbital.

Con sede en el sur de California, Northwood desarrolla antenas móviles de matriz en fase, una tecnología clave para modernizar unas estaciones terrestres que han quedado obsoletas frente al rápido despliegue de satélites dedicados a telecomunicaciones, defensa y monitorización climática. La empresa sostiene que su tecnología permite operar con mayor rapidez y seguridad en misiones que requieren tiempos de respuesta muy ajustados.

El respaldo financiero llega pocos meses después de otra ronda de 30 millones de dólares y se suma a un contrato estratégico de casi 50 millones con la Fuerza Espacial de Estados Unidos para apoyar lanzamientos y la recuperación de satélites fuera de control. Desde el sector inversor, destacan que la propuesta de Northwood es una de las pocas capaces de escalar al ritmo que exige la nueva carrera espacial.

Más allá de su pasado televisivo, Mendler lleva años construyendo un perfil académico y profesional alejado de los focos. Licenciada por la Universidad del Sur de California, ha pasado por el Media Lab del MIT, cursado estudios de posgrado, iniciado un doctorado y ampliado su formación en Derecho en Harvard. Un recorrido que ahora culmina con su consolidación como una de las figuras más singulares en la intersección entre tecnología, ciencia y emprendimiento.