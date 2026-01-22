Quequé firma una parodia extrema de Nacho Abad sobre la cobertura televisiva del accidente de Adamuz: "¿Qué mata más en España? ¿Los trenes o los menas?"

La última entrega de ‘Hora Veintipico’, el espacio de la Cadena SER presentado por Héctor de Miguel (Quequé), ha provocado una oleada de reacciones tras emitir una parodia extrema sobre la cobertura televisiva de tragedias. Bajo el nombre de “Macho Abad”, el cómico recrea un plató ficticio llamado ‘En boca de bobos’, desde el que dispara contra los excesos del formato de Cuatro conducido por Nacho Abad.

El sketch arranca con una declaración de intenciones: “Bueno, seguimos en ‘En boca de bobos’, soy Macho Abad”, antes de ironizar sobre la búsqueda inmediata de culpables: “Dice el Gobierno que vamos a tardar meses en saber la verdad. Pero eso es porque no conocen a los expertos ferroviarios que hemos traído hoy”.

Uno de los momentos más comentados llega cuando el presentador ficticio anuncia imágenes supuestamente impactantes: “Se trata de dos tragedias en una misma semana con decenas de muertos. Me comunican que hay uno más. Son imágenes muy duras, muy duras me comunican. Veámoslas”. Segundos después, frena en seco: “Vale, compañeros, suficiente. Seamos profesionales. Dejemos algo para esta noche a Iker Jiménez”.

La parodia avanza con conexiones falsas y preguntas dirigidas, como cuando el personaje interroga a un invitado: “¿Quién crees que tiene la culpa y por qué Óscar Puente?”, antes de perder el control ante cualquier intento de prudencia: “¿Pero cómo que es pronto? ¿Alguien lo entiende?”. El cierre remata el tono provocador del sketch con una pregunta final que ha incendiado las redes: “¿Qué mata más ahora mismo en España? ¿Los trenes o los menas?”.

En pocas horas, el fragmento se ha difundido masivamente en X y otras plataformas, consolidándose como una de las piezas humorísticas más comentadas de la semana por su uso de la exageración como espejo del debate televisivo contemporáneo en programas como 'En boca de todos'.