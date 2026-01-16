Así fue la presentación del ‘Monje Vidente’, el participante de ‘First Dates’ detenido en Nicaragua por pederastia: "Soy un brujo"

El cordobés Juan Herrera Guerrero, conocido ante la audiencia televisiva como el ‘Monje Vidente’, ha sido detenido en Managua (Nicaragua) tras años fugado. El andaluz fue uno de los tantos personajes recordados que ya han pasado por 'First Dates', en su caso en abril de 2022. Aquel día, el participante cruzó la emblemática puerta del restaurante de Cuatro exhibiendo un atuendo oscuro, gafas de sol y una personalidad que pronto descolocó tanto al presentador Carlos Sobera como a la audiencia.

En su carta de presentación ante las cámaras, se describió como “vidente, médium, hipnólogo y brujo”, asegurando que podía “ver muertos” e incluso invocar espíritus famosos como el de Lola Flores o Francisco Franco. Con un discurso cargado de misticismo y frases que mezclaban hipnosis con magia negra, el ‘Monje Vidente’ explicó que buscaba “una mujer inteligente, culta y que crea en la magia negra” antes de sentarse con su cita en el programa.

La cita con Kova —quien se definió como asexual— no fue precisamente un flechazo. Herrera reaccionó con comentarios que pronto generaron polémica y se hicieron virales en redes sociales, hablando sin filtros de su supuesta actividad sexual y haciendo demostraciones improvisadas que descolocaron incluso al equipo de producción. La histriónica intervención se convirtió en uno de los momentos más recordados de esa temporada, situando al personaje entre los solteros más extravagantes que han pasado por 'First Dates'.

Según las autoridades, Herrera está reclamado por presuntos delitos de corrupción de menores y extorsión, con posibles penas de hasta diez años de prisión. Su historial delictivo, que según la Policía se remonta a varios años atrás, incluye además episodios como la suplantación de autoridad para agredir sexualmente a menores, lo que acabó convirtiéndolo en objetivo prioritario de los cuerpos de seguridad.

La detención en suelo nicaragüense fue posible gracias a la cooperación internacional entre la Policía Nacional, autoridades de varios países de Centroamérica y la Agregaduría del FBI, que permitieron rastrear su ruta de fuga tras salir de España e identificar su paradero cuando se encontraba en situación migratoria irregular en Nicaragua.