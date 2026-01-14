'Y ahora Sonsoles'
Julio Iglesias encuentra en su amigo Ramón Arcusa a su mayor defensor con un curioso argumento: "Es un montaje del Gobierno"
El también cantante ha sido entrevistado por Sonsoles Ónega, disparando contra el actual ejecutivo
Kevin Rodríguez
El caso de Julio Iglesias sigue copando las televisiones en nuestro país, con la nueva información adelantada por 'El tiempo justo' de que la policía dominicana ya investiga al cantante por las agresiones sexuales a sus exempleadas.
Esta tarde, en 'Y ahora Sonsoles' han querido saber la opinión de Ramón Arcusa, exintegrante del Dúo Dinámico y amigo personal de Iglesias: "Es un montaje, lo tengo clarísimo", ha dicho nada más comenzar su conexión por videollamada.
"Si alguien ha sido acosada o violada, va al hospital y a la policía, pero si pasan semanas o meses, es consentido" ha continuado explicando para terminar poniendo en duda la fuente de esta investigación: "Si lo hubiera sacado ABC, me hubiera preocupado", pero "es pro-Sánchez y al Gobierno le interesa sacar cosas para que no se hable de ellos".
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Siniestro total en Ibiza: un coche se sale de la vía, derriba una caseta agrícola y queda incrustado en los muros
- Carnaval en Ibiza: Sant Antoni ya tiene fecha y hora para la rúa
- Paso para peatones y ciclistas en Ibiza: Lo que incluirá la futura rotonda del cruce de los Cazadores
- Retorno al terrible incendio de Platja d'en Bossa: brotes verdes en medio de la destrucción
- La Feria de atracciones de Navidad de Ibiza anuncia una increíble oferta para sus últimos días
- La camilla de los horrores: los antecedentes por abusos sexuales del tatuador de Ibiza