Nuevo fichaje
Valeria Ros ficha por ‘Todo es mentira’ y refuerza el bloque de humor del programa de Risto Mejide
La cómica se incorpora el lunes 19 de enero al equipo del espacio de actualidad de Cuatro, ampliando el plantel de humoristas
Carlos Merenciano
'Todo es mentira' suma una nueva voz a su mesa de humor. A partir del lunes 19 de enero, Valeria Ros se incorporará al programa de Cuatro conducido por Risto Mejide y Laila Jiménez, reforzando el análisis satírico de la actualidad que caracteriza al formato.
La humorista se unirá a un equipo ya consolidado, integrado por Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín, Saray Cerro y Danny Boy Rivera. El programa, producido en colaboración con Vodevil, atraviesa uno de sus mejores momentos tras haber sido distinguido con el Premio Iris 2024 al Mejor Programa de Actualidad o Magazine.
Cómica, monologuista, guionista, locutora, presentadora y escritora, Valeria Ros llega al espacio con una trayectoria ampliamente reconocida. Se dio a conocer en la comedia en vivo y en televisión con formatos como 'Central de Cómicos' y consolidó su carrera en radio en Cadena SER, con colaboraciones en 'La Ventana', 'La lengua moderna' y 'A vivir que son dos días'.
En televisión, ha pasado por 'Zapeando', ha sido presentadora de 'Fboy Island' y 'Akelarre', concursante de 'Tu cara me suena' y 'MasterChef Celebrity', además de colaborar en 'La Resistencia' y 'La Revuelta'. Actualmente compagina su trabajo audiovisual con la gira de su monólogo 'Doctora Amor' y la promoción de su libro autobiográfico 'Ponerme a parir'.
Con este fichaje, 'Todo es mentira' refuerza su identidad combinando actualidad, análisis y comedia, y apuesta por una de las voces más reconocibles del humor generacional para seguir ampliando su mirada crítica sobre la realidad política y social.
