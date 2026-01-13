Programa 26
'La isla de las tentaciones' dejó en shock a Sandra Barneda con el reencuentro más explosivo: "¡Basta ya!"
La presentadora amenazó con abandonar el reencuentro por los gritos de Sandra y Juanpi
Kevin Rodríguez
'La isla de las tentaciones' comenzó anoche sus reencuentros cuatro meses después y vivió el más explosivo de todos con Sandra y Juanpi, tanto que Sandra Barneda quedó en shock y amagó con plantarse ante los gritos de los protagonistas.
Todo comenzó cuando Sandra escuchó las reacciones de Juanpi a su testimonio. En ese momento se levantó, dejando contrariada a la presentadora y dirigiéndose hacia su expareja: "¿Te puedes callar, que es mi momento?", reclamó y empezó una bronca a gritos entre ambos.
"¡Basta ya! Vamos a mantener la calma. ¿Tú te crees que es normal? ¿Qué ha pasado para que hagáis el espectáculo que acabáis de hacer?", reaccionaba Barneda, incrédula ante lo que acababa de presenciar. "Está en su derecho. Te está viendo y está reaccionando. ¿Qué te pasa?", defendía la presentadora a Juanpi.
"Le odio. Es lo peor que yo he podido conocer en la vida. No le quiero ver, no quiero una persona como él nunca más", reconocía Sandra entre lágrimas. "No quiero hablar con él", ha sentenciado la joven, pero la presentadora le ha pedido que mantuviese la calma en su reencuentro.
Con Juanpi en la sala, los cruces verbales volvieron a escena hasta que la presentadora se hartó y amagó con abandonar: "Estáis acabando con mi paciencia". Después, la expareja ha hablado de la infedilidad que Juanpi reconoció en República Dominicana: "Te he puesto los cuernos, no puedo hacer nada ya. Me dolió, he sido un cagón".
Por último, Juanpi reconoció su error ante la presentadora: "Yo sabía que tenía que contárselo yo, pero no me atrevía. No quería perderla.A mi me pierde la boca. Me arrepiento de las palabras, no de lo que he hecho. Yo confiaba más en ella que en mí".
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Un autónomo de Ibiza deberá devolver una prestación de 9.500 euros al no justificar la inversión exigida
- Abortan 'in extremis' un intento de okupación en Sant Antoni: pillados cuando estaban cambiando las cerraduras
- Aplazado el juicio por el atropello mortal de Sol Yapura en Ibiza: la conductora propone sin éxito un acuerdo para evitar la cárcel
- Resuelto el misterio del ganador de los 9.000 euros de compras en un día en Ibiza
- Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar y piscina comunitaria por menos de 300.000 euros
- Arde un coche de madrugada en Cala Martina