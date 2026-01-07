Warner Bros. rechaza la nueva oferta de compra de Paramount y sigue prefiriendo a Netflix

El culebrón audiovisual más trascendental de la década sigue sin resolverse, pero avanza. El gigante Warner Bros. Discovery (WBD) ha rechazado este miércoles la última oferta de compra de Paramount y sigue apostando por vender parte de su negocio a Netflix, con quién firmó en diciembre un acuerdo valorado en 83.000 millones de dólares.

La junta directiva de Warner Bros. ha solicitado a sus accionistas que se opongan a la propuesta de adquisición de Paramount, impulsada por su director ejecutivo, David Ellison, con la ayuda de su padre, el magnate tecnológico y cuarto hombre más rico del mundo Larry Ellison. La cúpula de la multinacional asegura que ni la implicación del dueño de Oracle y amigo del presidente estadounidense Donald Trump es suficiente para compensar la financiación de la operación.

A finales de 2025, WBD selló un acuerdo de venta con Netflix que sorprendió al mundo del entretenimiento. De darse, la operación consolidaría aún más el poder del gigante del streaming, que ya domina su mercado, y alteraría el panorama de los medios de comunicación, de la televisión y del cine en Estados Unidos. Y es que Warner Bros. no solo posee el estudio de cine y televisión del mismo nombre, sino también la plataforma HBO Max, rival de Netflix.

Tras pactar con Netflix una operación valorada en torno a 82.700 millones de dólares por los activos de Warner Bros. y HBO, el consejo de Warner Bros. Discovery ha rechazado la opa hostil de Paramount para hacerse con la compañía. / ANDRE M. CHANG / ZUMA PRESS / CO / Europa Press

Opa hostil improbable

El anuncio indignó particularmente a los Ellison, que llevaban dos años tratando de convencer infructuosamente a WBD para una venta completa de su negocio. Desde entonces, Paramount ha lanzado una opa hostil con la que trata de sortear la decisión de la junta directiva y apelar directamente a los accionistas, una estrategia agresiva y arriesgada que históricamente ha funcionado en muy limitadas ocasiones.

El argumento de Paramount para tratar de convencerles es que puede gestionar la compra, que cuenta con la simpatía de los reguladores trumpistas para aprobar su plan —Trump ha dicho que planea intervenir en cualquier decisión— y que, de darse, revalorizará la empresa resultante y, con ella, las inversiones de los accionistas. Larry Ellison ha garantizado personalmente 40.000 millones de dólares en capital. Además, aseguran que la fusión con Netflix sería una acción monopolística que atentaría contra la competencia.

Sin embargo, la dirección de WBD ve la oferta insuficiente y la considera de un "riesgo sustancialmente mayor" a la de Netflix. Entre sus argumentos destaca que, para alcanzar un acuerdo, Paramount exige paralizar operaciones de WBD como la escisión de su unidad de televisión por cable durante las negociaciones. También señala que la calificación de Paramount para hacer frente a su deuda es peor que la del coloso del streaming, pues está solo un escalón por encima del nivel de bonos basura. Además, Paramount no se ha comprometido a pagar los 2.800 millones de dólares que Warner tendría que abonar a Netflix por una hipotética recisión del acuerdo, según ha asegurado el consejo de administración.

Ante esa negativa, David Ellison deberá decidir si trata de aumentar su oferta o si mantiene la opa hostil.