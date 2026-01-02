Movimientos de programación
Mediaset pone a Iker Jiménez a competir con Pablo Motos y Broncano: 'Horizonte', a diario en enero frente a 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'
El grupo probará durante un mes los resultados del formato de actualidad en el nuevo horario tras su éxito en la noche de los jueves
Redacción Yotele
Mediaset da un golpe encima de la mesa y confirma el rumor que desde hacía varias semanas estaba circulando por los pasillos. Iker Jiménez inicia con 'Horizonte' una nueva etapa en el 'access prime time' de Cuatro, para competir con 'El Hormiguero' de Pablo Motos, en Antena 3, 'La Revuelta' de David Broncano en La 1 de TVE y 'El intermedio' de El Gran Wyoming en LaSexta.
Según informa Mediaset en un comunicado, este movimiento tendrá en principio una duración de un mes, con el objetivo de testar los resultados de esta experiencia y decidir, si los datos de audiencia son positivos, si lo mantiene a lo largo del tiempo.
Este cambio provocará que 'First dates' salte de nuevo a Telecinco, como ocurrió el pasado verano. Esta decisión viene impulsada por los excelentes resultados del espacio de actualidad presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en la noche de los jueves, donde ha llegado incluso a colocarse como líder absoluto de audiencia, por delante de 'Gran hermano', 'Futiro imperfecto' y 'La encrucijada'.
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
- Unai, el joven de Ibiza que quiere instalar placas solares en un orfanato de la India
- Ses Salines vuelve a llenarse para el primer baño del año en Ibiza
- Ibiza registra 14 incidentes durante la noche de Fin de Año
- María Monfort Matutes hace balance de 2025: “El año en el que un accidente casi se lleva al que será el padre de mis hijos”
- Ibiza y Adlib, en el vestido de Cristina Pedroche para las campanadas
- El ritual de cada 1 de enero en Ibiza: Cientos de personas reciben 2026 con un baño colectivo en la playa más famosa de la isla