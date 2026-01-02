Audiencias
El 'efecto Pedroche' se desinfla: Chenoa y Estopa arrasan y revalidan el liderazgo de TVE en las Campanadas
La cadena pública se consolida como referente en la retransmisión de las 12 uvas para despedir el año
Redacción Yotele
El 'efecto Pedroche' parece que ya no es lo que era. Por segundo año consecutivo, la presentadora y Alberto Chicote han sido superados por TVE, que este año con Chenoa y Estopa revalidaron el liderazgo alcanzado con David Broncano y Lalachus. El especial de la corporación obtuvo un 40,6% de cuota y 5.969.000 de audiencia media entre todos sus canales. Solo en La 1, la retransmisión alcanzó un 34% de share y 4.993.000 personas.
Por su parte, Atresmedia consiguió un gran resultado un 28,7% y 4.126.000 de audiencia media en dos dos cadenas principales, aunque representa su peor resultado desde hace varios años. Emitido por primera vez en simulcast, Cristina Pedroche y Alberto Chicote captaron la atención de 3.273.00 espectadores (22,8%) en Antena 3 y de 853.000 televidentes (5,9%) en La Sexta.
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
- Unai, el joven de Ibiza que quiere instalar placas solares en un orfanato de la India
- Ses Salines vuelve a llenarse para el primer baño del año en Ibiza
- Ibiza registra 14 incidentes durante la noche de Fin de Año
- María Monfort Matutes hace balance de 2025: “El año en el que un accidente casi se lleva al que será el padre de mis hijos”
- Ibiza y Adlib, en el vestido de Cristina Pedroche para las campanadas
- El ritual de cada 1 de enero en Ibiza: Cientos de personas reciben 2026 con un baño colectivo en la playa más famosa de la isla