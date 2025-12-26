'La casa de los gemelos', bajo la lupa: Telecinco informa de la denuncia ante la CNMC por posible vulneración de la ley

La emisión del controvertido reality 'La casa de los gemelos' en plataformas online ha vuelto a encender el debate sobre sus límites tras una solicitud formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que analice si el programa cumple la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Telecinco ha informado este viernes sobre este movimiento de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que considera que el formato podría estar fuera de la legalidad.

En los informativos de la cadena, la presentadora Arancha Morales se hizo eco de la petición enviada al regulador, destacando que se pide investigar si 'La casa de los gemelos', que se ve en diversas plataformas de internet, respeta las mismas obligaciones que los contenidos emitidos en televisión convencional. Para ilustrar el caso, la cadena incluyó en su reportaje una de las escenas que más controversia ha generado en esta temporada, un episodio en el que uno de los participantes agredió físicamente a otra concursante y que llevó a su expulsión del espacio.

Según recuerda la asociación en su escrito, el reality —que combina situaciones de convivencia con conductas extremas— ha intensificado en esta edición escenas con agresiones, consumo de alcohol, comentarios discriminatorios y otros contenidos que, en su opinión, serían “impensables” en una televisión tradicional. La AUC sostiene que estas características podrían contravenir varios artículos de la Ley Audiovisual, diseñados para proteger la dignidad humana y evitar la incitación a la violencia o a la discriminación.

Además, se subraya la preocupación por la protección de menores, dado que los primeros episodios se difundieron sin una calificación clara por edad, y las advertencias que se añadieron posteriormente resultan, según la asociación, poco visibles para los espectadores. También se ha mencionado el malestar de algunas marcas y anunciantes por verse asociadas a este tipo de contenido.