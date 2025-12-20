Carlo Costanzia anunció medidas legales contra Mar Flores y Ángela Portero le recordó sus constantes provocaciones: "Tú no eres una hermanita de la caridad"

Carlo Costanzia fue anoche el principal invitado de la nueva entrega de 'De viernes'. El italiano regresó al programa de Telecinco para anunciar medidas legales contra Mar Flores, pero también tuvo un enfrentamiento con Ángela Portero, que le recordó sus constantes provocaciones a su exmujer.

El invitado ha comenzado explicando que demandará a su exmujer por las memorias que ha publicado recientemente: "Hoy en día, el delito de injurias y calumnias tiene que pasar por ley por una conciliación previa. Con lo cual, tú no puedes presentar directamente una querella criminal. Con lo cual pasas por la conciliación previa, que ya está, y desde luego no va a ir a ningún lado, y después que se da acta de que ninguno de los dos llega a esta conciliación, ya empieza, por lo menos por mi parte, la querella criminal", explica Costanzia.

"Quiero que se restablezca la verdad sobre lo que llevo escuchando desde hace tres meses. Porque debido a la continuidad de lo que se ha dicho por tres meses hay un tema de incitación al odio. No se me puede llamar maltratador sin tener ninguna condena. No es que tenga que defenderme, pido amparo a la justicia y ya veremos lo que va a decidir", ha continuado argumentando.

Por último, el empresario ha valorado cómo puede reaccionar su hijo ante un nuevo conflicto entre sus padres: "Mi hijo Carlo no tiene ni que meterse en el medio. Yo no le pido apoyo ni me espero apoyo. Es su madre, con lo cual, el tema es también suyo. Por supuesto, le he adelantado, debido a lo que ha pasado, que esta vez me veía obligado a actuar. Esto ahora empieza y acabará el día que tenga que acabar", concluye.

Ángela Portero ha estado escuchando atentamente a Costanzia y al comenzar el turno de preguntas le recuerda las constantes provocaciones que le ha hecho a Mar Flores: "Tus desafortunadas palabras sobre la Guardia Urbana que tenía que poner orden con todos los hombres, te recuerdo tus desafortunadas palabras 'ojalá sea mejor abuela que madre', tú también la has provocado. O sea que tú no eres una hermanita de la caridad", le ha reprochado la colaboradora ante el aplauso del público.