Salvador Sobral rechaza volver a Eurovisión en 2026 y marca una línea roja con Israel
El ganador del festival en 2017 descarta actuar como invitado y acusa a la UER de incoherencia por permitir la participación israelí
Carlos Merenciano
Salvador Sobral ha rechazado una invitación para participar en Eurovisión 2026 como artista invitado. El cantante portugués, ganador del certamen en 2017, ha sido tajante al explicar los motivos de su decisión en una entrevista concedida a la emisora catalana RAC 1. “Si está Israel, yo no voy”, afirmó sin rodeos.
El artista se ha convertido en una de las voces más críticas dentro del entorno eurovisivo desde que el Gobierno de Benjamin Netanyahu iniciara a finales de 2023 su ofensiva militar sobre Gaza. Sobral cuestiona abiertamente a la Unión Europea de Radiodifusión por no haber actuado contra Israel, a diferencia de lo que ocurrió con Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022. A su juicio, la UER no mantiene una postura “coherente”.
Según explicó en la entrevista, la invitación para actuar en la ceremonia de 2026 llegó recientemente, aunque no aclaró si procedía directamente de la UER o de la televisión pública austriaca ORF, organizadora del festival. “Me han invitado y he dicho que no, obviamente. Me mandan muchos correos y siempre digo que no, pero este año, obviamente, les iba a contestar que no, que muchas gracias”, relató.
Sobral reconoció incluso que se planteó devolver el Micrófono de Cristal que ganó en 2017, un gesto que ya han realizado otros vencedores del certamen. Sin embargo, descartó esa opción para no desviar el foco. “Esto no es sobre mí, es sobre la humanidad y lo que está pasando en Gaza. No creo que devolver el premio a Eurovisión ayudara en nada”, explicó.
El cantante también lamentó que Portugal vaya a participar en Eurovisión 2026 pese al contexto actual. “No entiendo por qué, por un lado, Portugal hace un concierto solidario por Gaza, en el que yo participé, y, por otro lado, no tiene la clarividencia de decir ‘No, no vamos’”, señaló, admitiendo que esta situación le produce tristeza.
España será uno de los países ausentes en Eurovisión 2026 como protesta por la participación de Israel y la falta de debate interno en la UER. Junto a ella, Eslovaquia, Islandia, Irlanda y Países Bajos tampoco acudirán a la próxima edición del festival.
